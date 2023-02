Mort de Burt Bacharach, compositeur américain légendaire

C’est la mort d’un auteur compositeur américain prolifique. Burt Bacharach avait 94 ans. Il est à l’origine de certains des plus grands succès de la musique populaire de la deuxième moitié du XXe siècle.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est une association devenue totalement iconique. L’image, c’est celle de Paul Newman qui transporte Claudia Cardinale sur un vélo. La bande son est la chanson « Raindrops keep falling on my head », écrite pour le film « Butch Cassidy et le kid ». Nous sommes en 1969 et Burt Bacharach triomphe aux Oscars et au Grammy Awards avec cette bande originale, interprétée par BJ Thomas.

Car c’est le plus souvent par les autres que Burt Bacharach a connu le succès. Aux États-Unis, sa collaboration avec Dionne Warwick a été très productive, mais d’autres comme Barbra Streisand et Aretha Franklin ne s’y sont pas trompées non plus.

Le roi du « Easy listening »

En Europe, la grande voix blanche de la soul, Dusty Springfield, a aussi chanté du Burt Bacharach, comme le Gallois Tom Jones ou même les Français Sacha Distel et Mireille Matthieu.

Burt Bacharach était revenu en grâce avec les hommages de nombreux chanteurs pop de la fin du siècle dernier. Il était le roi d’un genre un peu dédaigneusement appelé « Easy listening » pour « facile à écouter ». Facile à écouter, peut-être, mais sans doute pas si facile à fabriquer. Les chanteurs le savaient. On estime qu’ils sont plus d’un millier de par le monde à avoir interprété du Burt Bacharach.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne