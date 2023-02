«Le taxi, le cinéma et moi»: l'hommage du Burkinabè Salam Zampaligré au cinéma africain

Entretien

Le taxi, le cinéma et moi du réalisateur burkinabè Salam Zampaligré a reçu la semaine dernière le prix du film documentaire au 12e festival du cinéma africain à Louxor, en Égypte. Ce film sera projeté au Panorama du festival du Fespaco, à Ouagadougou, qui aura lieu à partir du 24 février.

Le taxi, le cinéma et moi retrace le parcours du cinéaste Drissa Touré, autodidacte qui était à l'origine chauffeur de taxi, ainsi que sa rencontre avec le réalisateur Ousmane Sembène qui a changé sa vie. Avec ce documentaire, Salam Zampaligré veut attirer l'attention sur la piètre situation du cinéma aujourd'hui. Entretien.

RFI : Pourquoi avez-vous eu l’envie de faire ce documentaire ?

Salam Zampaligré : Drissa Touré, je l’ai d’abord connu à travers ses œuvres à l’école de cinéma, à l’Institut supérieur de l’image et du son et j’étais un peu subjugué par ce monsieur qui avait créé sa propre écriture cinématographique.

Le déclic est également venu après avoir vu un reportage où j’ai vu le cinéaste vivre dans le dénuement le plus total et dans une grande précarité. Du coup, en tant que jeune cinéaste sorti de l’école de cinéma, j’avais aussi cette crainte et j’ai alors voulu, à travers le portrait de cet homme qui n’a pas fait d’études, poser cette thématique de la précarité des artistes et des cinéastes. J’espère que cela suscitera d’énormes questions sur l’avenir du cinéma africain parce que le film est aussi un hommage à ce cinéma.

Pour parler d’Idrissa Touré, vous avez fait appel à un slameur. Il s’agit de Douslik. Pourquoi ce choix ?

Quand j’ai fini le pré-montage de mon documentaire, je n’étais toujours pas satisfait parce que je donnais à voir une seule couche, c'est-à-dire le portrait de Drissa Touré. Or, Drissa Touré, pour moi, c’est juste une conséquence de la situation du cinéma africain. J’ai donc essayé de trouver une autre couche pour dire que s’il y a une conséquence, quelque part, il y a aussi la cause et c’est cette cause-là que j’ai essayé de montrer en invitant un autre artiste pour raconter de manière poétique l’état du cinéma africain, du cinéma burkinabè. Je pense que ça a été une très belle collaboration avec Doueslik qui a fait un bel écrit, très poétique et qui résume à peu près la vie des artistes.

Vous évoquez dans votre documentaire l’état de la production dans votre pays. N’y a-t-il plus d’aide à la production au Burkina ?

Faire faire du cinéma en Afrique et particulièrement au Burkina Faso est un véritable parcours du combattant. Je pense que notre combat aujourd’hui consiste à sensibiliser le pouvoir politique afin qu’on ait des fonds dédiés au cinéma. On oubliera toujours que le cinéma n’est pas une priorité à côté de la santé ou de l’éducation.

Le Burkina avait une véritablement politique cinématographique dans les années 1990, mais maintenant, avec tout ce qu’on a connu avec le PAS (le Programme d’ajustement structurel), des salles de cinéma ont été fermées ainsi que des écoles de cinéma. Je pense que cela a beaucoup joué en défaveur de la production cinématographique au Burkina Faso.

Je pense que des efforts sont en train d’être faits actuellement pour accompagner les cinéastes burkinabè, mais les résultats ne sont pas encore là. Au Sénégal, par exemple, il y a le fonds de promotion à l’industrie cinématographique et audiovisuelle (PICA) qui soutient le cinéma et qui aide à la formation. Avoir un fonds dédié à la production au Burkina Faso aiderait beaucoup plus les cinéastes à s’exprimer.

