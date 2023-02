Kirill Serebrennikov dévoile «La femme de Tchaïkovski», l’homosexualité et la gloire

La femme de Tchaïkovski est un portrait inattendu du célèbre compositeur russe à travers d’Antonina Ivanovna Milioukova avec laquelle le maestro s’est marié à la fin de sa vie. Le réalisateur russe, dissident depuis un an en Allemagne, nous offre une sorte de danse funèbre historique et cinématographique encerclant petit à petit la gloire de Tchaïkovski et l’amour fou de sa femme.

Cela commence comme un film historique sombre, avec une foule habillée en noir faisant la queue à Saint-Pétersbourg pour s’incliner devant la dépouille de Piotr Ilitch Tchaïkovski, héros national et incarnation musicale de l’âme russe. Puis apparaît Antonina, la veuve, bizarrement obligée à se freiner seule un chemin dans l’escalier vers le cercueil ouvert déposé au premier étage de l’immeuble. Comme un coup de tonnerre, le défunt se réveille alors pour insulter son épouse. Miracle ? Hallucination d’une femme hantée par son mari ? Bienvenu au royaume des énigmes de Kirill Serebrennikov.

Le curieux destin d’Antonina est raconté sous forme d’une spirale tragique en partant de la fin. Musicienne, dotée d’un cœur pur et d’une famille riche, elle tombe follement amoureuse du compositeur. Mais déjà leur fête de mariage, en 1877, à Moscou, ressemble plus à un enterrement qu’à autre chose. Et Tchaïkovski (remarquablement interprété par Odin Biron) n’avait-il pas prévenu dès la première lettre d’amour envoyée par Antonina qu’il n’a jamais aimé une femme ?

Après la génialissime fresque des années 1980 rock en Russie, Leto, avec un sens d’invention esthétique inouï, et La Fièvre de Petrov, un cinéma expérimental et métaphysique allant au-delà du raisonnable, Serebrennikov renouvelle avec La femme de Tchaïkovski complètement sa grammaire cinématographique. Lors de la première mondiale au Festival de Cannes, en mai 2022, c’est surtout le « Non à la guerre ! » déclaré dans la salle du Grand Théâtre Louis Lumière par Serebrennikov, figure de proue d’une résistance culturelle contre l’invasion russe en Ukraine, qui a résonné dans les médias. Aujourd’hui, les qualités du film peuvent enfin être appréciées à juste titre.

La femme de Tchaïkovski, un titre faussement sage

Avec une caméra collée au personnage d’Antonina (interprétée avec une intensité folle par Alyona Mikhailova) et un décor reflétant minutieusement l’époque romantique de l’Empire russe, Serebrennikov nous plonge dans les affres d’un destin russe par excellence où le génie se mêle de tragédie. Un thème qu’il avait déjà magistralement traité en tant que metteur en scène avec Le Moine noir dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon.

La femme de Tchaïkovski s’impose comme une fresque historique n’hésitant pas à mettre des pas de côté en titillant nos sensibilités contemporaines avec l’apparition d’une femme jusqu’ici très méconnue voir inconnue du récit héroïque, mais aussi avec l’irruption d’une scène ouvertement homo-érotique et kitsch.

Avec un calme venant des profondeurs de l’histoire russe, Kirill Serebrennikov crée les différentes strates du drame à venir. Le titre faussement sage fait semblant de surtout vouloir tirer la femme de Tchaïkovski de l’ombre. En réalité, c’est plutôt un prétexte pour disséquer le mythe de Tchaïkovski sous plusieurs angles. Nous sommes loin de la pureté musicale du Lac des cygnes. Serebrennikov nous plonge dans un monde profondément malade et funeste. Les thèmes de l’enfermement et de la mort sont omniprésents, même dans la façon de filmer les protagonistes.

Le film ne sortira pas en Russie

En Russie, jusqu’à aujourd’hui, il est très mal vu, voire interdit, d’aborder le héros national sous l’angle de son homosexualité. Sans surprise, le film ne sortira pas dans la patrie de Tchaïkovski. Avec sa manière de raconter l’histoire de la pression politique et sociale à travers de l’enfer conjugal, le réalisateur russe défie alors les autorités du régime actuel pour faire éclater au grand jour l’importance de la sexualité dans la vie du compositeur russe. En même temps, il dresse un portrait de l’emprise du pouvoir sur la société et la création, car la menace que son homosexualité soit révélée au grand jour surplombe toute la carrière artistique de Tchaïkovski.

Sans oublier que Serebrennikov, depuis toujours ouvertement gay et activiste de la cause LGBT en Russie, s’obstine aussi à renverser avec éclat les rôles traditionnels de l’homme bourreau et de la femme victime. Ici, Antonina, obsédée par son amour sans limites pour le grand maître, se déclare certes prête à subir tous les aléas d’une relation avec un homme homosexuel. Mais, surtout, elle ne perd jamais de vue ce qu’elle veut avant tout. Sans scrupule, elle le force avec tous les moyens à sa disposition à accepter le mariage tant rêvé. Et son harcèlement porte ses fruits. Quand Tchaïkovski croule sous les dettes, il s’incline devant l’offre financière en échange d’un contrat de mariage qui lui offre aussi un bouclier contre les rumeurs néfastes pour sa carrière. Hélas pour les deux, le mariage ne sera pas une solution, mais un piège qui se refermera, sur une source de création chez Tchaïkovski, mais aussi sur Antonina, condamnée à la folie suite à l’amour impossible avec son mari.

Serebrennikov fait danser sa vérité

Le génie de Serebrennikov consiste à faire dialoguer les différentes couches de la petite et la grande histoire pour en faire sortir une nouvelle face de Tchaïkovski et réinterpréter une partie de l’histoire russe. La musique est la grande absente du film. Sciemment, le réalisateur nous prive des manifestations matérielles du génie musical de Tchaïkovski, comme Tchaïkovski était privé de vivre librement sa sexualité. À travers une danse homo-érotique entre hommes virils costumés en marin, Serebrennikov fait danser sa vérité. Apparaît alors l’image d’un Tchaïkovski moins utile pour en faire un porte-drapeau d’une nation, mais beaucoup plus riche et pertinent pour comprendre le génie et le combat d’un être surtout humain et vénéré passionnément par le grand public.

02:19 Le metteur en scène et cinéaste Kirill Serebrennikov en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

