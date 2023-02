Le cinéma indépendant iranien à l’honneur de la 73e édition de la Berlinale

C'est la 73e édition du festival international de cinéma de Berlin. La Berlinale est traditionnellement un festival très politique, qui se fait l'écho des luttes ou enjeux du monde. La cérémonie d'ouverture a ainsi été marquée par la présence, en vidéo, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce samedi 18 février, c'est l'Iran, où ont lieu depuis septembre des manifestations populaires hostiles au régime des mollahs, qui sera à l'honneur. Plusieurs films iraniens indépendants ont ainsi été sélectionnés dans différentes sections du festival allemand.

Avec notre envoyée spéciale à Berlin, Sophie Torlotin

La première fois que l'actrice iranienne Golshifteh Farahani est venue à Berlin, c'était en 2009 pour le film d'Asghar Farhadi À propos d'Ely. Depuis, elle a quitté son pays, vit en France et cette année revient à la Berlinale comme membre du jury.

« C'est très symbolique d'être à Berlin, cette ville qui a aboli le mur, confie-t-elle. On vit tous un moment de transition. Surtout en Iran. Et je suis heureuse d'être là, de me battre pour la liberté, en Iran et dans le monde. »

« C'en est fini de la propagande cinématographique iranienne »

Cette année, le festival n'a pas accrédité de délégation officielle iranienne, mais plusieurs œuvres de cinéastes indépendants figurent en sélection. Comme le film d'animation La Sirène de Sepideh Farsi. La réalisatrice salue le geste de la Berlinale. « C'en est fini de l'art soi-disant révolutionnaire, en fait la propagande cinématographique iranienne, déclare-t-elle. C'est un signal très positif qu'envoie la direction de la Berlinale aux artistes indépendants iraniens. C'est nouveau et cela va durer ces prochains mois. »

Plus que jamais tribune des artistes en résistance, la Berlinale organise ce samedi une journée de soutien au cinéma indépendant iranien avec notamment des séances de discussion sur le mouvement de contestation qui dure depuis plusieurs mois.

