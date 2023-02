Esraa Warda, les danses d'Afrique du Nord chevillées au corps

Portrait libre

La BBC l’a classée parmi les 100 femmes qui inspirent le plus autrui dans le monde en 2022. À 29 ans, Esraa Warda, Américaine d’origine algérienne, utilise la danse pour promouvoir les musiques populaires d’Afrique du Nord et défendre la place de la femme dans cet héritage culturel.

De notre correspondante à New York,

Lorsqu’elle nous ouvre la porte de son appartement de Brooklyn, Esraa Warda nous accueille avec un large sourire et une énergie débordante. Elle rentre tout juste de sa tournée. « Je suis revenue il y a une semaine, dit-elle, mais je ne suis pas sortie de chez moi ! J’étais épuisée ! » Et il y a de quoi ! En l’espace d’un mois, la danseuse a enchaîné une vingtaine de spectacles et de festivals aux États-Unis, au Maroc et en France.

Pour nous remercier d’être venus jusque chez elle, Esraa insiste pour nous servir du thé, dans une tasse « rapportée du Maroc ». D’ailleurs, tout dans son appartement vient d’Afrique du Nord : le tapis, les coussins, les couvertures et même les tables… « Je voulais me sentir chez moi, comme à la maison ! », confie-t-elle.

Mettre ainsi l’Afrique du Nord à l’honneur, c’est son objectif au quotidien, chez elle, comme sur scène.

Naissance d’une passion

Esraa Warda est née à New York, de parents algériens. Elle grandit au sein de la communauté arabe et immigrée de Brooklyn. Elle se souvient que c’est lors de son premier voyage en Algérie, à 11 ans, qu’elle découvre sa passion pour la danse. Elle et sa mère étaient invitées à un mariage. « Je crois que la toute première fois que j’ai dansé, c’était sur du raï, dans le salon de mon oncle », se rappelle Esraa, avant d’ajouter avec humour : « Je n’avais aucune idée de ce que je faisais. » Mais de ces moments partagés avec sa famille algérienne, elle garde « le sentiment d’appartenance qu’offre la danse » et surtout, elle « intègre le fait que les danses traditionnelles de son pays se pratiquent dans le cadre familial ».

Durant des années, c’est donc uniquement lors de célébrations qu’Esraa se lâche aux rythmes de chansons populaires algériennes ou marocaines. Malgré sa passion pour ces danses, elle met son talent de côté.

Ses parents la poussent à poursuivre un cursus traditionnel. Elle ira donc à l’université pour décrocher un diplôme en sciences politiques et études féministes. Jusqu’au jour où de jeunes filles du centre culturel où elle travaille lui demandent de leur apprendre. « Je n’aurais jamais pensé enseigner la danse ! », confie-t-elle. « Je crois que c’est un peu un héritage de la colonisation. On finit par penser que notre patrimoine culturel n’est pas digne d'être un art. »

Du salon familial à la scène

Les premiers ateliers de danse organisés par Warda sont un succès immédiat. « J’ai dû créer une méthode d’apprentissage et des codes en m’inspirant de mes références et de ce que j’ai appris de ma famille. »

Auprès de ses élèves, Warda veut promouvoir les danses nord-africaines, « à ne surtout pas confondre avec la danse du ventre ». Ici, ce sont surtout des mouvements du bassin et des pieds, contrairement à la danse orientale, plus langoureuse, qui utilise aussi d’amples mouvements des bras et du haut du corps.

Curieuse, Esraa se dit alors qu’elle ne peut pas enseigner la danse sans en avoir la maîtrise totale. C’est ainsi qu’elle décide d'aller à la source. Direction le Maroc et l’Algérie à la rencontre des chikhates, chanteuses et danseuses populaires. « J’ai appris tellement de choses sur l’histoire des arts populaires, le raï, le chaâbi, l’algéroise, le chaoui… », explique Warda qui collabore régulièrement avec Cheikha Rabia, l’une des dernières chanteuses de raï algérien traditionnel.

Durant l’un de ses multiples voyages au Maroc, la danseuse fait la connaissance de Khadija El Warzazia. La fondatrice de Bnate El Houwariyate, un groupe de femmes très populaire à Marrakech, prend Warda sous son aile. Auprès d’elle, la New-yorkaise perfectionne son art. « L’apprentissage par la transmission », un élément essentiel pour la danseuse. « Ces femmes sont les dernières gardiennes de ces traditions en voie de disparition », explique-t-elle.

Une collaboration, ou « une alchimie artistique » qui leur a récemment valu une apparition dans la prestigieuse émission Tiny Desk Concerts de la radio publique américaine NPR.

La danse militante

Aujourd’hui, Esraa Warda est régulièrement invitée par des universités pour parler des danses et traditions nord-africaines. Lorsqu’elle est sur scène, elle sait qu'au-delà du spectacle, c’est une partie de l’histoire de ses ancêtres que les mouvements de son corps symbolisent.

Féministe assumée, Esraa Warda a aussi une autre mission : « La danse est un doigt d’honneur au patriarcat », lance l’artiste avant de demander en souriant si elle peut utiliser l’expression en interview.

Pour elle, la danse « casse les normes » et « permet aux femmes d’assumer le contrôle de leur corps dans l’espace public ».

À travers ses ateliers, qu’elle organise toujours entre deux voyages, Esraa veut aussi créer un espace libre pour toutes les personnes qui se sentent marginalisées par la société, comme la communauté LGBTQ.

