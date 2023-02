Le mangaka Leiji Matsumoto, père d'Albator, est mort à l'âge de 85 ans

«Albator est mon plus fidèle et plus ancien ami. Il est mon alter ego dans sa détermination», assurait Leiji Matsumoto, ici à Turin en 2019.

Le monde du manga et de l’animation japonaise a perdu l'un de ses représentants légendaires. Leiji Matsumoto, célèbre pour les épopées d'Albator et Galaxy Express 999, est mort le 13 février. Il avait également collaboré avec les Daft Punk pour le clip de « One More Time ».

Leiji Matsumoto. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes né dans les années 1970, vous le connaissez sans aucun doute tant l'univers qu'il avait dessiné avait dépassé les frontières du Japon. Fils d'un pilote de l'armée, quatrième enfant d'une famille de sept enfants, Leiji Matsumoto, né en 1938, se passionne dès l'âge de 4,5 ans par les images animées. Il est marqué par le largage de la bombe atomique par les États-Unis à Hiroshima le 6 août 1945, alors qu'il a 7 ans. En 1974, il se fait connaître avec Yamato, le cuirassé de l'espace, puis en 1977, Galaxy Express 999, des histoires de science-fiction.

Albator, son alter ego

Sa création la plus célèbre, reste la série « Capitaine Albator » qui fera rêver bien des jeunes enfants dans le monde entier. Parue au Japon entre 1977 et 1979 puis adaptée en dessin animé et diffusée dans le monde entier, cette œuvre a connu un succès mondial, notamment diffusée à la télévision française à partir de 1980. Ce personnage solitaire de pirate de l'espace, visage balafré et longue cape noire siglée d'une tête de mort, est aussi celui dont il se sentira le plus proche tout au long de sa carrière. En 2011, au festival du film d'animation d'Annecy où il était venu présenter la bande-annonce du film Albator, corsaire de l'espace, il avait confié qu'il était son « plus fidèle et plus ancien ami», son alter ego dans sa détermination ».

Un retour avec les Daft Punk

Il avait également créé en 2003 un moyen métrage d'animation Interstella 5555 qui mettait en images l'album Discovery des Daft Punk et particulièrement le morceau One More Time.

En 2012, il est décoré de la médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France.

L'Ambassade a appris avec tristesse le décès de Leiji Matsumoto. Père d'Albator, il fut l'un des premiers mangakas à se faire un nom en France. Son œuvre immense, célébrée en 2013 au Festival d'Angoulême, lui valut d'être fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2012. pic.twitter.com/lbogzHIuog — La France au Japon🇫🇷🇪🇺 (@ambafrancejp) February 20, 2023

Il avait fêté en 2013 ses 60 ans de carrière au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, dont il était l'invité d'honneur.

