Unesco: la situation du patrimoine ukrainien après un an de guerre

Des personnes passent devant une maison de la Culture fortement endommagée à Irpin, au nord-ouest de Kiev, le 23 décembre 2022, en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie. © Genya SAVILOV / AFP

Texte par : Isabelle Chenu Suivre 1 mn

Après un an de guerre en Ukraine, quelle est la situation du patrimoine ukrainien ? Dans toutes les guerres, la stratégie de l'occupant est toujours de cibler les lieux d'art pour détruire l'identité culturelle du pays, encore plus en Ukraine qui se démène depuis le début de la guerre pour faire réémerger son identité propre. L'Unesco, l'agence des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, est à la manœuvre pour apporter aide et assistance, répertorier, et protéger ce qui peut l'être.