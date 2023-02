Cinéma: «La Nuit du 12» triomphe à la 48e cérémonie des César

La Nuit du 12, l'un des films favoris de cette soirée des César, a remporté six trophées, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. De son côté, la réalisatrice française d'origine sénégalaise Alice Diop a été récompensée du prix du meilleur premier film.

Vingt-deux ans après Harry un ami qui vous veut du bien, Dominik Moll a récidivé ce vendredi avec un nouveau César de la meilleure réalisation pour La Nuit du 12. « Nous avons la chance en France d'avoir un public qui a une appétence pour les films qui sortent des sentiers battus, c'est une curiosité qu'il faut maintenir », a-t-il encouragé. Son long-métrage, récompensé du prix du meilleur film, a également vu ses deux acteurs principaux, Bastien Bouillon et Bouli Lanners, remporter respectivement le César du meilleur espoir masculin et celui de meilleur second rôle masculin pour leur rôle d'enquêteurs de police.

Présenté au Festival de Cannes dans la section « Cannes Première », La nuit du 12 retrace une enquête de la police judiciaire, après l'assassinat d'une jeune fille, sans témoins et en pleine nuit. Il livre une galerie de suspects pétris de masculinité toxique et s'attaque aussi au machisme dans la police. Sorti en juillet en salles, il a été l'un des succès français de l'année, avec 509 000 spectateurs au total. Inspiré d'un fait divers relaté par Pauline Guéna dans son enquête sur la PJ de Versailles 18.3, une année à la PJ, il avait déjà reçu le Prix Jacques Deray du film policier, décerné par l'Institut Lumière à Lyon.

Premier César pour Virginie Efira

La Franco-Belge Virginie Efira a remporté le César de la meilleure actrice, pour son rôle dans Revoir Paris face à notamment Juliette Binoche ou Fanny Ardant. Un trophée, pour lequel elle avait déjà été nommée quatre fois, et qui arrive après deux années intenses, où elle a capté toute la lumière. Dans ce film, elle interprète le rôle d'une rescapée d'un attentat. « Ce film [est] juste, beau, consolateur, cathartique, merci d'avoir rendu hommage aux victimes », a déclaré l'actrice franco-belge, dédiant le prix à la réalisatrice du film Alice Winocour et à toutes « les autres réalisatrices » qui l'ont accompagnée.

►À écouter aussi : Tous les cinémas du monde - «Revoir Paris» ou le chemin de la résilience

Le César du meilleur acteur a été décroché par Benoît Magimel qui a définitivement regagné sa place au sommet du cinéma français en obtenant un deuxième César d'affilée, une première. À 48 ans, il a reçu ce prix pour Pacifiction - Tourment sur les Îles, un an après avoir déjà soulevé la statuette pour De son vivant, après parcours dense – presque 70 films à son actif – et parfois chaotique. Dans Pacifiction, du réalisateur espagnol Albert Serra, il livre une performance d'acteur en roue libre, incarnant un haut-commissaire de la République à Tahiti, qui navigue avec morgue et élégance de la haute société aux milieux interlopes, des indépendantistes aux militaires.

Hommage rendu aux réalisatrices par Alice Diop

La cinéaste Alice Diop, 44 ans, a remporté le César du meilleur premier film, pour Saint Omer qui relate le procès d'une mère infanticide et inspiré d'une affaire judiciaire récente. Alice Diop est une documentariste reconnue, mais avant Saint Omer, elle n'avait pas encore réalisé de fiction, ce qui lui a permis de concourir dans cette catégorie. Ce film de procès cérébral et radical ambitionne d'explorer « la grande question universelle » de notre « rapport à la maternité » selon sa réalisatrice. Saint Omer a reçu des louanges de la part des critiques depuis sa présentation à la Mostra de Venise, où il a eu à la fois le grand prix du jury et le prix du premier film. Il a ensuite gagné notamment le Prix Louis-Delluc, ex-aequo avec « Pacifiction » d'Albert Serra.

« Je suis très, très fière d'appartenir à une nouvelle génération de cinéastes françaises », a déclaré Alice Diop, louant également le travail de Claire Denis, Rebecca Zlotowski et Alice Winocour. « On ne sera ni de passage, ni un effet de mode ! On est appelées à se renouveler chaque année, à s'agrandir… Merci les filles », a-t-elle ajouté.

La veille, Alice Diop avait reçu un prix Cléopâtre, créé en réaction par le magazine Causette à une sélection 2023 des Césars très masculine. Cette récompense 100% féminine a été organisée pour « mettre en lumière les réalisatrices injustement snobées cette année » aux César. L'idée avait été lancée par la députée EELV Marie-Charlotte Garin lorsqu'elle avait remarqué qu'aucune femme n'est nommée dans la catégorie Meilleure réalisation des Césars.

Cette simple blague a résulté par la création d'une cérémonie des Cléopâtres avec deux récompenses : le prix du public après le vote en ligne d'environ 1 000 lecteurs et le prix de la rédaction du magazine. Alice Diop a reçu le prix du public, pour son film Saint-Omer, et Rebecca Zlotowski, prix de la rédaction, pour Les Enfants des autres. Un autre prix alternatif a été décerné ces derniers jours : le 6e prix Alice Guy (du nom de la première cinéaste de l'histoire), décerné à la meilleure réalisatrice, qui a choisi d'honorer Alice Winocour et son long-métrage Revoir Paris.

À noter que la cérémonie des César a été brièvement interrompue par l'irruption d'une activiste pour le climat, soutenant le collectif Dernière rénovation et arborant un t-shirt « We have 761 days left » (il nous reste 761 jours, en anglais).

Palmarès Complet de la 48e cérémonie des Césars : ♦ Meilleur film La nuit du 12 de Dominik Moll ♦ Meilleure réalisation Dominik Moll pour La nuit du 12 ♦ Meilleure actrice Virginie Efira pour Revoir Paris ♦ Meilleur acteur Benoît Magimel pour Pacifiction - Tourment sur les îles ♦ Meilleur espoir féminin Nadia Tereszkiewicz pour Les amandiers ♦ Meilleur espoir masculin Bastien Bouillon pour La nuit du 12 ♦ Meilleur court-métrage de fiction Partir un jour d'Amélie Bonnin ♦ Meilleurs costumes Gigi Lepage pour Simone, le voyage du siècle ♦ Meilleurs décors Christian Marti pour Simone, le voyage du siècle ♦ Meilleur premier film Saint Omer d'Alice Diop ♦ Meilleur court-métrage d'animation La vie sexuelle de Mamie d'Urska Djukic et Emilie Pigeard ♦ Meilleur film d'animation Ma famille afghane de Michaela Pavlatova ♦ Meilleur son François Maurel, Olivier mortier, Luc Thomas pour La nuit du 12 ♦ Meilleure actrice dans un second rôle Noémie Merlant pour L’innocent ♦ Meilleur acteyur dans un second rôle Bouli Lanners pour La nuit du 12 ♦ Meilleure musique originale Irène Dresel pour À plein temps ♦ Meilleure adaptation Gilles Marchand et Dominik Moll pour La nuit du 12 ♦ Meilleur film de court-métrage documentaire Maria Schneider, 1983 d'Elisabeth Subrin ♦ Meilleur film documentaire Retour à Reims [Fragments] de Jean-Gabriel Périot ♦ Meilleurs effets visuels Laurens Ehrmann pour Notre-Dame brûle ♦ Meilleur film étranger As Bestas de Rodrigo Sorogoyen ♦ Meilleur montage Mathilde Van De Moortel pour À plein temps ♦ Meilleure photographie Arthur Tort pour Pacifiction - Tourment sur les îles ♦ Meilleur scénario original Louis Garrel, Tangy Viel et Naila Guigujet pour L'innocent

