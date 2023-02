France: l'écrivaine Christine Angot entre au jury de l'Académie Goncourt

L'Académie Goncourt à nouveau au complet. Suite au départ de Patrick Rambaud, qui avait cédé son siège pour raison de santé, le jury qui décerne chaque année le plus prestigieux des prix littéraires vient d'élire Christine Angot, 64 ans, 10e membre et 4e femme de l'assemblée littéraire.

Sublime pour les uns, détestable pour les autres, Christine Angot ne laisse personne indifférent. Tant par la radicalité de son œuvre que par la singularité de sa personne.

Révélée en 1999 avec son récit L'inceste, où elle dévoilait les viols que son père lui avait fait subir adolescente, l'écrivaine écorchée vive était l'une des premières à aborder frontalement ce sujet qu'elle n'a eu de cesse dans les livres suivants de creuser.

Jusqu'au dernier, Le voyage dans l'Est, récompensé en 2021 par le prix Médicis. Un combat littéraire qu'elle a toujours mené avec fermeté, le regard noir, caché parfois derrière une mèche, le sourire rare et la voix haute.

Une parole qu'elle a mise également au service de la harangue politique ou de la chronique médiatique, divisant son public.

Sans concession, mettant l'intime au cœur de la littérature, Christine Angot va néanmoins devoir composer avec les autres membres du Goncourt, six hommes et trois femmes, pour choisir le prochain ou la prochaine lauréate dans quelques mois. Un prix qui désormais ne pourra plus jamais la couronner.

