«Le Barrage» d’Ali Cherri au Soudan: «Cadrer, c’est couper des têtes aussi»

Il se méfie des mots et investit les images d’une façon aussi puissante que surprenante. Pour parler d’un soulèvement au Soudan, le réalisateur Ali Cherri raconte dans « Le Barrage » l’histoire d’un briquetier près d’un barrage du Nil. Un jour, l'ouvrier décide de construire secrètement une sculpture monumentale dotée de pouvoirs mystérieux… Entretien.

RFI : Vous êtes un artiste plasticien consacré par un Lion d’or à la Biennale de Venise en 2022 et un réalisateur invité à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Comment quelqu’un qui est né en 1976 à Beyrouth, a étudié aux Pays-Bas et exposé aussi bien à New York, Paris et à Londres, se retrouve au Soudan pour tourner un film ?

Ali Cherri : Je pense qu'il est plus naturel que je me retrouve au Soudan plutôt que d’être à New York ou aux Pays-Bas [rires]. Mon travail est très ancré dans des questions de l’histoire de cette région, l’histoire de la violence. Je suis né au Liban au début de la guerre civile, donc j’ai vécu toute la guerre au Liban. Les questions qui m’intéressent, ce sont celles liées à cette histoire-là, même quand je vais plus loin, que ce soit au Soudan ou à New York. Je pense que c’est aussi pour comprendre d’où je viens.

Le Barrage, c’est l’histoire d’une sculpture qui prend vie en plein désert. En tant qu’artiste plasticien ou réalisateur, cela vous est-il déjà arrivé qu’une œuvre ou une personne dans un film ait pris vie en dehors d’une exposition ou d’une salle de cinéma ?

Oui. En tout cas, dans mon travail, j’essaie de défendre que les objets, les choses aient une vie et qu’on doive les écouter. Cette construction dans le film qui, d’un coup, prend vie, je pense que je ne l’ai pas inventée. Dans l’histoire de l’humanité, il y a plein d’histoires d’objets, de golems, de créatures de boue, de choses qui émergent de la terre et prennent vie. Adam (Enkidu), il est créé de la boue et il a pris vie dans Gilgamesh. Il est façonné de la boue et il prend vie. Donc, je m’inscris dans une tradition beaucoup plus longue. Si on écoute et on fait attention aux choses, on se rend compte que tout est vivant.

Dans vos précédents films, y avait-il un personnage ou une chose qui a pris vie en dehors de la salle de cinéma ?

Je crois qu’on ne fabrique pas un film. On crée juste les conditions : la lumière, l’image, des voix, du son, de la musique, des acteurs… Tout cela se rassemble pour créer quelque chose. On peut l’appeler une vie, un sentiment, une émotion, la grâce… Dans ce sens, c’est le geste créateur de l’artiste. C’est Dieu qui crée. Et de la même manière, quand on crée un film, à un moment, cela peut prendre vie aussi. Cela peut avoir sa vie indépendamment de nous.

« Le Barrage », un film du réalisateur Ali Cherri. © Dulac Distribution

Dans le film, nous suivons Maher, un travailleur pauvre dans une briqueterie près d’un barrage du Nil. Le spectateur s’aperçoit que, avec les mêmes matières avec lesquelles il fabrique les briques, Maher crée aussi autre chose. Une œuvre secrète, composée de l’eau, de la boue, du feu, de la force de ses mains. Mais, cette fois, il ne s’agit pas d’un outil d’oppression contrôlé par l’État, comme le barrage ou la briqueterie, mais d’une œuvre au service de l’imaginaire, de la liberté et même d’une révolution. Quand vous avez commencé à tourner le film en 2017, le dictateur Omar el-Bechir était encore en place. Pourquoi les autorités soudanaises vous ont laissé tourner une fable politique dans leur pays ?

Dès le départ, le projet du Barrage était un projet politique. Pour moi, parler du Barrage, c’est aussi parler d’un régime oppresseur, d’un régime totalitaire, d’une dictature qui, comme ce barrage-là, s’impose et essaie de contrôler et de créer une disruption. On a essayé d’être très discret pour avoir les autorisations. Sur place, le film ne s’appelait pas du tout Le Barrage, mais Maher. Sur le papier, on s’intéressait juste à l’histoire du briquetier, à mettre en avant les méthodes traditionnelles de construction… C’était une histoire qui ne gênait personne. Donc, une histoire qui n’intéressait pas les autorités. Nous n’avons pas interviewé des journalistes, des activistes ou des intellectuels. Du coup, c’était un terrain où l’on nous a laissé l’espace de faire ce qu’on veut.

En tant qu’artiste, vous venez de l’art plastique. Votre film est composé d’images incroyables, aussi délicates qu’inattendues. En revanche, il y a très peu de mots, très peu de dialogues. Méfiez-vous des mots ?

Oui. En fait, je ne sais pas si je me méfie des mots, mais je fais plus confiance aux images. C’est la matière avec laquelle je me sens le plus à l’aise. Moi, je produis des images. C’est ce que je sais faire. Je ne sais pas très bien écrire. Ce sont les outils que j’essaie d’utiliser et travailler à la briqueterie. Pour la plupart, ce sont des travailleurs saisonniers qui sont là pour travailler quelques mois, loin de leurs maisons, de leurs familles. Ils vivent à quatre ou cinq dans la même cabane. Il y a un vrai sentiment de fraternité entre eux. Chaque jour, il y a une personne qui prépare à manger pour tout le monde. En même temps, il y a beaucoup de silence. Ils ne se parlent pas beaucoup. Ils se parlent pour des raisons de travail : il faut faire ceci ou cela, mais rien de personnel. Cela m’a fortement intéressé, ces silences qui parlent beaucoup. Ce sont ces silences-là qui sont très importants, ils ne sont perturbés que par la radio où on entend des infos qui arrivent du Soudan : sur des manifestations, des violences, des morts qui leur parviennent juste comme ça, comme un bruit qui détruit ce silence.

Votre façon de filmer est très particulière. Parfois la caméra se couche, s’allonge comme un corps, produit une image avec la tête coupée d’une personne… Diriez-vous que vous filmez plus le mental que la matière physique ?

Je suis très conscient de l’appareil, de l’outil que j’utilise, la caméra, de ce pouvoir que j’ai de cadrer. Et je n’essaie pas de le faire disparaître. Par exemple, à un moment, je filme un personnage dont la tête est hors cadre. C’est un pouvoir que j’ai de lui couper la tête. Ou quelqu’un traverse un plan et sort. On entend juste hors champ ce qu’il fait. C’est juste un son qui nous arrive. C’est un pouvoir de filmer. C’est un pouvoir, cette forme d’écriture. Du coup, je suis très lucide et très transparent sur ce pouvoir que j’utilise. Je montre que cadrer, c’est couper des têtes aussi.

Ce film s’inscrit dans un projet à long cours, Les géographies de la violence. Est-ce une carte ? Un livre ? Une œuvre plastique ? Un film ?

Peut-être c’est une question [rires]. C’est une question qui vient d’une expérience personnelle : Qu’est-ce que cela veut dire de survivre ? Survivre à une guerre. Est-ce qu’on ne survit jamais ? Moi, je n’ai pas été ni blessé, ni perdu une jambe, je ne suis pas mort pendant la guerre. J’ai survécu tout bêtement. C’est un poids, cette légèreté de survie, alors qu’on se sent complètement détruit, alors que tout fonctionne, tout marche bien. Ce projet questionne cela : où est-ce qu’elle part cette violence qui devient invisible ?

Vos œuvres précédentes font aussi partie de ce projet ?

Pour moi, oui. Tout ce que je fais est autour de cette question.

Cela a commencé à quel moment ?

Avec la toute première œuvre que je faisais, Un cercle autour du soleil, où j’ai très clairement parlé de ça. En rapport avec les corps et les ruines à Beyrouth. C’était un film tourné en 2004. Il y a déjà toutes les questions qui continuent être présentes dans mes films d’aujourd’hui.

