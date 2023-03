Iran: révolution et littératures, mues par une même pulsion de liberté

Journée des femmes

En Iran, la littérature féminine est foisonnante, inventive et engagée. Faisant écho aux revendications de plus en plus radicales des femmes réclamant la fin du régime des mollahs qui les prive de parole et de visibilité sociale, romancières et poètes racontent à longueur de pages ce désir irrépressible de changement et de liberté. Écrivaines, révolutionnaires, même combat !

Publicité Lire la suite

Depuis le 15 septembre dernier, l’Iran est secoué par une vague de manifestations consécutives à la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune femme kurde accusée d’avoir enfreint les règles vestimentaires féminines particulièrement strictes dans ce pays. Ces manifestations qui ont mobilisé massivement la jeunesse à travers l’Iran ont dénoncé les restrictions de liberté, notamment pour les femmes, avant de se transformer en un véritable mouvement de contestation du régime théocratique au pouvoir à Téhéran depuis 44 ans.

Près de six mois après le début de la contestation, les manifestations semblent aujourd’hui avoir baissé en intensité. Les observateurs parlent même d’essoufflement, mais il n’en reste pas moins que ce mouvement a marqué les esprits, avec des images qui ont fait le tour du monde, des jeunes filles brûlant leur voile ou se coupant les cheveux en pleine rue et piétinant les photos du fondateur du régime, Khomeini, et son successeur Khamenei.

Les médias internationaux ont qualifié les événements en Iran depuis six mois de « véritable révolution féministe ». Les historiens soulignent pour leur part les ressemblances entre l’activisme des femmes iraniennes et la marche des poissonnières de Paris en 1789 prenant d’assaut le Château de Versailles pour empêcher le roi de mettre en péril le processus révolutionnaire commencé avec la prise de la Bastille.

Une manifestante à Téhéran, le 1er octobre 2022, protestant contre la mort en détention de Mahsa Amini. AP

Pour Anne O’Donnell, spécialiste de la révolution russe citée par le magazine New Yorker, les Iraniennes manifestant dans la rue aujourd’hui seraient les lointaines héritières des matrones de Pétrograd à la tête des émeutes de la faim qui ont joué un rôle essentiel dans la chute du régime tsariste. Or, selon l’historienne, ce qui se passe en Iran est unique, car les femmes iraniennes sont à la fois actrices et enjeux du mouvement social en cours dans leur pays, « elles luttent pour arracher leur droit d’être des femmes libres ».

La révolte de Tâhereh Qurratul-Ayn

La lutte des Iraniennes ne date pas de l’avènement en 1979 de la République islamique qui a fait de l’obligation pour les femmes de porter le voile un élément incontournable de sa doctrine politique. Mais avant de devenir obligatoire, le port du voile a fait partie des traditions sociales immuables du pays. Relégué à l’intérieur de la maison, le corps des femmes devait demeurer invisible dans l’espace publique.

C’était une poétesse qui fut la première femme à braver la tradition du port du voile, au XIXe siècle, plus précisément en 1848. Tâhereh Qurratul-Ayn est entrée dans l’Histoire pour avoir enlevé son voile pendant une rencontre littéraire, dont l’assistance était à majorité masculine. Les participants ont crié au scandale, car enlever le voile était un acte blasphématoire. La plupart des hommes présents dans la salle ont fermé les yeux pour ne pas être obligés de regarder les cheveux de la femme, considérés à l’époque comme source de toutes les tentations ! La légende veut que l’un des messieurs de l’assistance aurait même brandi son épée menaçant de s’en prendre à la mécréante, avant de retourner l’arme contre lui-même de peur sans doute de ne pas pouvoir se regarder dans la glace après avoir assisté à une telle ignominie contre Dieu. Accusée d’être une débauchée sexuelle, la jeune femme fut jetée en prison, puis mise à mort. Elle n’avait que 36 ans.

Qu’elle fut poétesse n’était peut-être pas étranger à la révolte de Tâhereh contre les règles de la bienséance régissant sa société patriarcale. L’écriture lui avait appris à se dévoiler et à dire l’interdit tout en déconstruisant les mots autorisés. « Vous pouvez me tuer quand vous voulez, mais vous n’empêcherez pas l’émancipation des femmes », avait-elle prophétisé.

Manifestation à Paris, en France, le 2 octobre 2022, en soutient aux manifestants iraniens. © Aurelien Morissard / AP

Cette question de la libération de la femme deviendra le leitmotiv des œuvres des écrivaines iraniennes qui prendront le relais de l’intrépide Tâhereh au XXe siècle. Paradoxalement, ce courant féministe en littérature va même prospérer après l’arrivée au pouvoir des mollahs à Téhéran et la mise en place de ce que l’anthropologue Chowra Makaremi appelle « l’apartheid de genre », qui n’a aucunement étouffé la voix des femmes. Au contraire, née dans la première moitié du XXe siècle, la littérature féministe iranienne a réellement pris son envol après la révolution islamique, s’affirmant comme un miroir de l’aspiration irrépressible des Iraniennes pour la liberté.

► À lire aussi : Tâhereh: le double destin d’une hérétique sacralisée

Une imagination iconoclaste

Les historiens de la littérature iranienne aiment à rappeler qu’avant d’être le slogan des manifestants de septembre 2022, « Femme, vie, liberté » a été la devise intériorisée de la littérature iranienne. En effet, la grande Forrough Farrokzhad, héritière spirituelle de Tahirih au XXe siècle et considérée comme la voix majeure de la poésie persane moderne, aurait pu la faire sienne. Née à Téhéran en 1932, celle-ci a publié ses premiers poèmes dans les années 1950, mais elle mourut jeune, à l’âge de 33 ans, d’un accident de voiture tragique. En seulement 15 ans de carrière littéraire, Farrokzhad a transformé la pratique poétique millénaire de son pays en rompant avec la rime et la métrique ancienne. Elle aborde aussi ouvertement les sujets tabous tels que la sexualité, l’amour, le désir et déploie son imagination iconoclaste pour s’attaquer aux murs que la société patriarcale élève pour maintenir les femmes dans la domesticité.

La révolte de la poétesse retentit dès les titres de ses recueils de poèmes: La Prisonnière (1955), Le Mur (1957), La Rébellion (1959), Une autre naissance (1963), Croyons au début de la saison froide (1967). Comparant les femmes de sa génération à des poupées mécaniques, elle écrivait :

« On peut être comme des poupées mécaniques,

Regarder le monde avec des yeux de verre.

On peut dans une boîte tapissée de feutre

Le corps rembourré de paille

Dormir des années dans les paillettes et les dentelles

On peut à chaque caresse

Crier sans raison et dire : Ah comme je suis heureuse ! »

C’est sans doute ce souci qu’avait Forrokzhad d’incarner à travers sa poésie les rêves, les aspirations et les espoirs déçus des femmes iraniennes depuis des siècles, qui font que la jeunesse du pays continue de la réciter régulièrement, comme elle l’a fait encore au cours des récentes manifestations.

Voici un honneur que n’ont certes pas connu ni Simine Daneshvar ni Sharnush Parsipur, mais ces romancières n’en restent pas moins aussi des figures incontournables du corpus littéraire moderne de l’Iran. Née en 1921, Daneshvar est la première femme romancière et nouvelliste iranienne. Elle s’est fait connaître dans les années 1940 en publiant des nouvelles, mais c’est la parution de son roman Savushun (Le deuil de Siavosh) en 1969 qui a consacré sa gloire.

Devenu un best-seller en Iran, le roman pionnier de Daneshvar raconte avec un grand souci de réalisme et une attention particulière la vie intérieure de ses personnages, les inquiétudes et les aspirations de son héroïne face à l’activité politique de son mari. Le récit a pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale et l’occupation britannique du sud de l’Iran. Tiraillée entre la maison et le monde, Zari ne sait pas comment se libérer du carcan des traditions dont elle se sent prisonnière. Les nouvelles de Daneshvar qui puisent leur inspiration dans l’univers féminin en Iran, sont, elles aussi, empreintes d’une certaine conscience féministe.

► À lire aussi : Littérature: au pays des merveilles, avec l’Iranienne Nahal Tajadod

Quant à Sharnush Parsipur, elle est l’autre grande dame des lettres iraniennes contemporaines. Elle s’est fait connaître en 1976 en publiant un premier grand roman au titre faussement enjoué : Le chien et le long hiver. Parsipur est aussi auteure de nouvelles caractérisées par « une tension forte entre individu et société », comme l’a écrit le grand spécialiste français des lettres persanes, le regretté Christophe Balaÿ (1).

Christophe Balaÿ dans les studios de RFI, en novembre 2019. © RFI/Rédaction persane

Née en 1947, l’auteure de Touba et le sens de la nuit (deuxième roman de Parsipur) enjambe deux époques historiques, celle de la dynastie Pahlavi (1921-1979) et celle de la révolution islamique et la suite. Ses écrits ayant déplu à l’administration monarchiste comme plus tard aux gouvernements islamiques, elle dut effectuer plusieurs années de séjours en prison. La dernière fois, c’était après la parution de son troisième opus Femmes sans hommes, un livre féministe et impertinent paru en 1990.

L’ouvrage met en scène à travers une narration inventive et tout en métaphores, l’oppression sexuelle des femmes dans une société iranienne patriarcale où les hommes ont le droit de vie et de mort sur leurs compatriotes féminins, comme dans les récits des Mille et une nuits. Tout comme Shéhérazade, les héroïnes de Parsipur doivent constamment négocier avec leurs bourreaux pour sauver leur tête. Une jeune fille se transforme en arbre pour éviter d’avoir des rapports sexuels. Abattue par son frère, une femme est condamnée à renaître pour finir assassinée par un inconnu. Femmes sans hommes est composé de treize histoires connectées où le réalisme et le fantastique se mêlent pour donner à voir un Iran inquiétant et brutal.

Les femmes écrivent sans tabou

C’est encore un Iran inquiétant et brutal que raconte la littérature persane contemporaine. Depuis la révolution islamique de 1979, la donne littéraire a profondément évolué, avec l’irruption massive des femmes dans le champs littéraire aujourd’hui. En favorisant l’entrée massive des filles à l’école et à l’université (65% des étudiants sont des femmes dans l’éducation supérieure), la République islamique a créé les conditions propices à l’explosion littéraire féminine que connaît l’Iran depuis une trentaine d’années.

Alors qu’entre 1930 et 1960, le pays comptait à peine une dizaine d’écrivains femmes, ce chiffre s’est accru d’une manière phénoménale à partir des années 1990. Une liste non-exhaustive des auteures ayant publié des ouvrages littéraires au cours des dernières années témoigne de l’ampleur du phénomène : Ghazaleh Alizadeh, Monirou Ravanipour, Zoya Pirzad, Fariba Vafi, Parinoush Sanjee, Ehsaneh Sadr, Sepideh Shamalou, Farkhondeh Aghai, Maryam Jahani, Mahsan Mohebali, Nasim Marashi, Fattaneh Haj Seyed Javadi, Mojgan Atatollahi, Ava Farmehri…

Ces auteures, essentiellement des romancières, produisent des best-sellers, raflent des prix littéraires prestigieux. Elles sont surtout en train de moderniser le style et la thématique des lettres iraniennes qui, empreintes d’un certain élitisme et à dominante poétique et épique pendant des siècles, ont longtemps privilégié l’épanchement lyrique et l’intime. Avec la nouvelle génération d’auteures post-révolutionnaires, issues de différentes couches sociales et économiques, toutes les expériences de vie, même les plus secrètes, comme la polygamie, la transsexualité ou les plus abjectes comme le viol, la pédophilie, ont désormais droit de cité dans les pages des œuvres littéraires. Animées par une ambition de dévoilement, les femmes écrivent sans tabou, même si, censure d’État oblige, la critique politique, les allusions à la sexualité et au corps, se font de manière détournée.

Téhéran, le 19 septembre 2022. Ôter son voile est avant tout un geste politique. © AFP

« Même notre langue doit porter un hijab », se lamentait récemment Fariba Vafi, sans doute l’une des romancières iraniennes les plus lues dans son pays aujourd’hui. Malgré sa célébrité, cette écrivaine qui s’est fait connaître en racontant le quotidien des femmes iraniennes, leur confrontation avec le patriarcat et la discrimination institutionnalisée envers la gente féminine, doit se contenter d’évoquer les drames de ses protagonistes entre les lignes, à travers des allusions métaphoriques et jamais directement.

« La censure demeure la principale ligne rouge à ne pas franchir », affirme pour sa part la romancière Nasim Vahabi, qui vit et travaille en France. Avec deux de ses romans bloqués au bureau de la censure du ministère de la Culture à Téhéran, elle a eu tout le loisir de méditer sur le fonctionnement des pouvoirs totalitaires « qui ont besoin de contrôler les esprits, les humilier, pour mieux garder leur mainmise sur le pays ». Elle cite l’exemple de 1984 de George Orwell, « traduit plus de vingt fois en Iran ». « Il a été traduit, puis confisqué, quand le gouvernement s’est rendu compte de sa teneur critique, explique-t-elle. Puis à la faveur d’un changement de gouvernement, il a été retraduit avant d’être reconfisqué … et ainsi de suite. »

La censure, justement, est le thème central du nouveau roman de Vahabi, intitulé ironiquement Je ne suis pas un roman (2). Récit autofictionnel, il met en scène la confrontation d’une écrivaine « dont le roman est emprisonné depuis quatre longues années » avec le chef d’une équipe de censeurs, qui insiste qu’on ne l’appelle pas « censeur » mais « agent lecteur ». L’auteur aura beau jeu d'expliquer à cet « agent lecteur », avec exemples à l’appui que son roman n’est pas aussi « noircissant » qu’il l’accuse d’être… C’est hilarant, bourré de quiproquos, mais aussi très kafkaïen, lorsque la narratrice se retrouve enfermée dans la salle des archives où des milliers de manuscrits « noircissants » prennent la poussière sur des étagères qui se dressent à l’infini.

Quand on demande à Nasim Vahabi, passée par le mouroir de la littérature, cet Enfer à la Dante, si on a toujours envie d’écrire, la réponse fuse : « Vous savez, écrire, c’est résister, un peu comme ce que font en ce moment les jeunes femmes et hommes dans les rues de Téhéran et ailleurs en Iran. Leur courage est contagieux. Ils nous apprennent que résister, c’est espérer. »

Trois questions à… Nassim Vahabi Est-ce qu’on peut dire que Je ne suis pas un roman est un livre militant ?



Il est peut-être perçu comme un roman militant, mais mon intention n’était pas d’écrire un livre militant contre la censure, contre je ne sais pas quoi. Je voulais tout simplement écrire. Certes, j’avais été très profondément marquée par la censure de mes deux livres. J’étais en colère contre le gouvernement de mon pays qui se permet de confisquer mes manuscrits, de bloquer la publication de textes tout simplement parce qu’ils ne vont pas dans le sens de sa ligne politique. Mais la censure n’est pas le seul sujet de ce roman : il y est question aussi d’amour, de vie et de mort. J’espère que mes lecteurs y seront sensibles.



Il n’en reste pas moins que le passage le plus percutant du roman est celui où on voit la narratrice errer comme une âme en détresse dans la salle des archives du ministère où les manuscrits « impubliables » sont stockés…



C’est purement inventé. Je n’ai jamais vu cette salle des archives. J’aurais bien aimé la voir de mes propres yeux, car elle doit bien exister quelque part. Tous ces manuscrits sont obligatoirement gardés quelque part, mais où ? Je l’ai donc imaginée… J’aurais pu écrire en début du roman : « Tout est inventé, mais tout est réel ». C’est d’ailleurs le sens du titre de mon livre : Je ne suis pas un roman.



La censure n’est pas une nouveauté en Iran…



C’est une pratique qui vient de loin. À l’époque des Chahs, elle existait déjà. Il y avait beaucoup d’écrivains, de poètes et d’intellectuels d’emprisonnés pour leur opinion politique à l’époque. Mais tout est une question de dosage. On dit bien que c’est la dose qui fait le poison. Après la révolution de 1979, la dose de la censure s’est considérablement accrue. Elle fait aujourd’hui partie du système. La censure a envahi tous les secteurs de la vie en Iran, jusqu’à contrôler la liberté vestimentaire des gens, comme on a vu ces derniers temps. On peut mourir pour un cheveu qui sort de votre foulard… Je rêve d’un pays libre, d’une littérature libre.

(1) Petite histoire de la prose persane moderne, par Christophe Balaÿ. Europe, mai 2012.

(2) Je ne suis pas un roman, par Nasim Vahabi. Traduit du persan par l’auteure. Tropismes éditions, 2022.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne