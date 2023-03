France: mort de Roland Castro, architecte militant contre «l'apartheid» des cités

Photo prise le 26 juillet 1983, Roland Castro et François Mitterrand visitent le nouveau bâtiment de la Bourse de Saint-Denis. AFP - PIERRE GUILLAUD

RFI

Architecte et urbaniste célèbre pour son engagement social et politique, co-fondateur du collectif Banlieues 89, il a œuvré à repenser les grands ensembles et à améliorer les habitations dans les quartiers populaires. Il avait été chargé en 2018, par Emmanuel Macron, d'une mission de réflexion sur le Grand Paris. C'est sa fille Elisabeth Castro qui a annoncé sa mort à l'âge de 82 ans, survenue jeudi 9 mars dans un hôpital parisien.