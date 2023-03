Cinéma: les stars asiatiques sur le devant de la scène à la cérémonie des Oscars

La 95e cérémonie des Oscars prévue dimanche 12 mars dans la soirée à Los Angeles est marquée notamment par une percée inédite des acteurs d'origine asiatique.

Quatre nominations pour des actrices asiatiques, c'est du jamais vu. Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Stephanie Hsu ont une chance de remporter la fameuse statuette pour leur interprétation dans la comédie Everything Everywhere All At Once favorite cette année avec onze nominations. Pour sa part, l'actrice Hong Chau est en lice pour son second rôle dans The Whale.

Et en plus de ces nominations, le film épique indien de plus de trois heures RRR part favori pour le prix de la meilleure chanson et le Nobel de littérature Kazuo Ishiguro est nommé pour le meilleur scénario avec Living (Vivre en France) une adaptation du grand classique éponyme de Kurosawa dans la ville de Londres.

1,2% des acteurs et actrices nommés depuis 95 ans

Un cru asiatique exceptionnel donc pour ces Oscars. Ainsi, la Malaisienne Michelle Yeoh a des chances de devenir la première comédienne d'origine asiatique, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, pour son rôle d'immigrée chinoise forcée de sauver l'univers dans la comédie Everything Everywhere All At Once.

L'inclusion des communautés asiatiques aux Oscars a toujours été limitée. En 95 ans, seuls 23 acteurs ont été nommés soit 1,2% des nominations. Le seul à avoir été nommé plus d'une fois est l'acteur d'origine indienne Ben Kingsley. C'est donc une percée cette année que les acteurs d'origine asiatique trouve d'ailleurs bien tardive.

