95e Oscars: un succès fou pour le peu conventionnel film «Everything Everywhere All at Once»

Une partie de l'équipe du film «Everything Everywhere All at Once» sur la scène des 95e Oscars.

Les 95e Oscars se sont terminés par un triomphe pour le film Everything Everywhere All at Once qui a reçu sept statuettes pour cette comédie de science-fiction un peu folle et au budget modeste. Il faut remonter à 2008 et Slumdog Millionnaire pour trouver un film qui a réussi une razzia plus spectaculaire.

Publicité Lire la suite

Le Dolby Theatre d'Hollywood, qui accueillait la cérémonie des Oscars, a été survolé à seulement 300 m d'altitude par deux chasseurs F-18 Hornet de l'US Navy, en clin d'œil au film Top Gun: Maverick et son héros, Tom Cruise. Mais c'est une comédie de science-fiction déjantée qui a raflé la mise aux 95e Oscars...

Michelle Yeoh, qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once est une star en Asie, écrit notre correspondant aux États-Unis, Loïc Pialat. L’ancienne miss Malaisie joue dans des films d’action depuis les années 1980. Mais, à Hollywood, elle a moins d’aura. Alors, cet Oscar obtenu à 60 ans l’a beaucoup émue : « À tous les petits garçons et petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, cet Oscar est un signe d’espoirs et de possibilités. Et mesdames, ne laissez jamais personne vous dire que vous avez passé l’âge ! »

Comédie de science-fiction

À sa sortie, pas grand monde n’imaginait Everything Everywhere all at Once, une comédie de science-fiction au budget modeste, avoir autant de succès en salle. Le film raconte les aventures d'Evelyn, une propriétaire de laverie surmenée soudainement sommée de sauver une multitude d'univers parallèles d'une force maléfique. C'est donc un triomphe pour les « Daniels », le surnom du duo de réalisateurs, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, oscarisés pour leur scénario et leur mise en scène. Une belle histoire aussi pour Ke Huy Quan, enfant star d’Indiana Jones et le Temple maudit, perdu de vue après l’adolescence. Le voilà meilleur acteur dans un second rôle : « Mon aventure a commencé sur un bateau. J’ai passé un an dans un camp de réfugié et je me retrouve quand même sur la plus grande scène de Hollywood. C’est le rêve américain ! »

Et dans cette soirée de renaissance, les votants de l’Académie ont aussi honoré Brendan Fraser, star des années 90-2000 un peu oubliée. Il remporte l’Oscar du meilleur acteur grâce à son rôle de professeur obèse dans The Whale.

« Merci, ça signifie tant pour nous »

Aux côtés du rouleau compresseur Everything Everywhere All at Once, également récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original et du meilleur montage, le film allemand À l'Ouest, rien de nouveau s'est imposé comme l'autre révélation de la soirée avec quatre Oscars. Cette nouvelle version du célèbre roman sur la grande boucherie de 14-18 a été élue meilleur film international et a remporté diverses récompenses techniques (photographie, décors, bande originale). « Merci, ça signifie tant pour nous », a déclaré son réalisateur Edward Berger, qui a piloté cette troisième adaptation du chef-d'œuvre de l'Allemand Erich Maria Remarque, la première dans la langue de Goethe.

Voici les principales récompenses remises dimanche à Hollywood lors de la 95e cérémonie des Oscars, reconnaissances suprêmes du cinéma américain.

-Meilleur film : Everything Everywhere All at Once

-Meilleur réalisateur : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

-Meilleure actrice : Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

-Meilleur acteur : Brendan Fraser, The Whale

-Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

-Meilleure actrice dans un second rôle : Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

-Meilleur film international : À l'Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

-Meilleur film d'animation : Pinocchio par Guillermo del Toro

-Meilleur documentaire : Navalny

-Meilleur scénario original : Everything Everywhere All at Once

-Meilleur scénario adapté : Women Talking

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne