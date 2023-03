Au Canada, la Compagnie de Théâtre Créole diffuse un art de la scène à tous et pour tous

Fondée à Haïti en 1999 et étendue à Montréal en 2012, la Compagnie de Théâtre Créole fait connaître un art peu ouvert aux minorités. Composée d'Afrodescendants, la compagnie promeut une pratique théâtrale internationale, interculturelle et inclusive.

Dans la petite salle d'un centre culturel de Montréal, le monologue d'une heure de Marielle Salmier, actrice d'origine guyanaise, s'arrête. Un silence pesant prend place, qui porte tout le poids de l'histoire, son histoire, qu'elle vient de retracer sous forme d'un journal intime hanté par les violences et de rares instants de bonheurs. Rapidement, Ricky Tribord, le metteur en scène et la comédienne lancent un échange avec le public.

Une trentaine de spectateurs, d'âges et d'origines très variés, est venue assister à la première pièce de théâtre de cette cinquième édition du Festival Théâtre Communauté des Noirs, organisé par la Compagnie de Théâtre Créole. Pendant le débat, une femme d'origine européenne se retrouve dans le témoignage de violences sexistes de Marielle. Un homme d'origine haïtienne compare sa place en tant que femme noire en banlieue française à celle qu'auraient les Haïtiennes dans les bidonvilles de son île natale. Une dame d'un certain âge remercie l'actrice pour sa force et la puissance de son témoignage.

Promouvoir le théâtre des Noirs

Faire connaître d'autres réalités, celle des minorités, permettre à tous de monter sur scène, c'était l'objectif premier de la Compagnie Théâtre Créole lors de sa création par Ralph Civil à Haïti en 1999. « On fait la promotion d'un théâtre porté par des artistes afrodescendants qui n'ont pas vraiment accès à la promotion dans la télé, sur les grandes scènes : pour eux, c'est bouché un peu partout », soupire Ralph Civil.

Pour cela, la Compagnie de Théâtre Créole multiplie les initiatives. L'institution organise de nombreuses représentations gratuites au théâtre dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal, et leur activité culmine lors du Festival Théâtre communauté des Noirs, aussi appelé Fethécomnoirs. Nerlande Gaetan, la coordinatrice, précise : « En plus des pièces de théâtre, on organise à Montréal la journée "Absolument femmes", où des femmes artistes noires viennent performer. Depuis un an, le festival a aussi lieu à l'international avec Regards Ailleurs. On a fait jouer cette année des pièces à Haïti, l'an prochain, ce sera en Guadeloupe ».

Pour pouvoir être sélectionnée, une pièce n'a pas besoin de remplir beaucoup de conditions. « On ne se donne pas de limite de thème, de langue. La seule condition, c'est qu'il y ait eu à un moment du processus de production artistique une personne afrodescendante, que ce soit la metteuse ou le metteur en scène, l'écrivaine ou le comédien », explique Ralph. Plus largement, la compagnie encourage les pièces fondées sur l'inclusion des minorités exclues en raison de leur genre, de leur sexe ou de leur couleur de peau.

Redonner goût aux communautés

Prolifique, la troupe organise à l'automne le Festival de Théâtre Créole, dans le cadre de la Journée mondiale des langues et des cultures créoles.Avec près de 300 000 Canadiens issus de la communauté créole dont une grande partie habite à Montréal, le bassin de spectateurs potentiel est immense. « On apprécie l'idée de collaborer avec toutes les communautés créoles, mais c'est plus compliqué quand c'est dans le théâtre, parce que ce n'est pas très reconnu comme art dans les communautés, contrairement à la musique par exemple », regrette Nerlande. En effet, les salles sont loin de faire salle comble. Pour Ralph Civil, le principal obstacle, c'est de lutter contre la perception élitiste du théâtre : « Ici, la communauté n'a plus l'habitude d'aller au théâtre puisque les gens qui leur ressemblent ne sont pas sur scène. On veut désacraliser l'art et la culture, surtout pour les communautés à faible revenu. »

La compagnie espère influencer durablement la place des Noirs dans le théâtre. Elle organise pour la première fois un colloque sur le sujet, qui réunira les acteurs du secteur. Nerlande a néanmoins quelques regrets : « On peine à trouver des chercheurs, en sociologie ou peu importe, qui ont étudié le phénomène dans le théâtre spécifiquement, c'est dire l'importance d'en discuter autour d'une table ». L'objectif des discussions sera d'écrire un cahier des charges, un panorama de la situation, avec des recommandations, pour que les Noirs aient l'opportunité de se tourner vers le théâtre.

Ralph, lui, a découvert le théâtre à l'école, en Haïti, grâce à « madame Bénédictin » - il n'a jamais oublié son nom. La compagnie de Théâtre Créole invite donc régulièrement des artistes à collaborer avec des élèves de Montréal, en espérant donner des naissances à des vocations. Mais la troupe veut aller plus loin : l'an dernier, elle s'est donnée cinq ans pour mettre en place une école de théâtre à destination des Afrodescendants.

