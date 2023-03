Entretien

Michelle Yeoh, Meilleure Actrice aux Oscars 2023: «réparer une injustice»

Audio 02:40

La Malaisienne Michelle Yeoh avec son Oscar de la Meilleure actrice lors de la 95e cérémonie des Oscars à Hollywood, Los Angeles, le 12 mars 2023. REUTERS - MIKE BLAKE

Texte par : Carmen Lunsmann 3 mn

C’est la première Asiatique à remporter l’Oscar de la Meilleure actrice, grâce à son rôle d’une immigrée chinoise dans la comédie déjantée « Everything Everywhere All At Once ». Michelle Yeoh en fait toute la fierté de la Malaisie. Entretien sur cette victoire historique avec Jean-Marc Thérouanne, délégué général et directeur artistique du Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul (FICA), le plus grand festival dédié au cinéma asiatique en France, qui fêtera sa 30e édition l’année prochaine.