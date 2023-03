Disparition d'Henri Perilhou, ancien directeur de la rédaction en français de RFI

Publicité Lire la suite

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition d’Henri Perilhou, à l’âge de 72 ans.

Henri Perilhou avait intégré Radio France en septembre 1981, où il était devenu responsable d'édition en 1983 et chef de service à la rédaction de RFI, en janvier 1987, puis rédacteur en chef adjoint et chargé de mission. En août 1996, il fut nommé directeur de la rédaction en français de RFI, puis directeur des magazines en 2002. En 2003, il prit les fonctions de directeur adjoint de la rédaction en français et de chef du service Afrique. En 2005, il devint directeur de l'antenne Afrique, et enfin directeur des affaires internationales de 2008 à 2010.

Il laisse le souvenir d’un grand professionnel, passionné par l’actualité africaine et internationale, très attaché au reportage de terrain et toujours sensible à la singularité et à l’identité de RFI.

