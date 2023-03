La deuxième édition du salon du livre africain ouvre ses portes à Paris

Mairie du 6e arrondissement de Paris où a lieu le salon du Livre africain (Image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Chabe

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La deuxième édition du salon du livre africain s'ouvre vendredi 17 mars pour une durée de trois jours à Paris, riches en activités. Cet événement à la mairie du 6ᵉ arrondissement de la capitale illustre l'état des lieux de la littérature africaine, étant le plus grand rendez-vous du genre en France. Plus de 200 auteurs et 60 éditeurs et libraires participent à ce salon.