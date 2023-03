RDC: disparition de Lokassa Ya Mbongo, le maestro de la guitare

La rumba congolaise en deuil. La maison de disque Syllart a annoncé, jeudi 16 mars 2023, la disparition de Lokassa Ya Mbongo, survenue la veille. Ce virtuose de la guitare a accompagné les grands chanteurs du Congo avant de mener sa carrière solo et de produire de nombreux disques, notamment à Paris. Malade, soigné aux États-Unis, Lokassa ya Mbongo avait 77 ans.

Marie-José, c’est le titre d'une chanson devenue tube, composée par Lokassa Ya Mbongo et chantée durant près de 20 ans par son ami El Maestro Ballou Canta. « Je suis dévasté parce qu'on a sillonné le monde pendant près de 15 ans », confie celui-ci.

Lokassa Ya Mbongo, né Denis Lokassa Kasiya à Kinshasa en 1946, a découvert la guitare et son don à l’âge de 14 ans. Et il a inventé un son grâce à un petit secret. « En trafiquant un peu sa guitare, à la place du ré, il avait mis une corde mi, et cela donnait ce son qui était à lui seul », explique Ballou Canta.

Un grand vide

Ce son si particulier s’entend sur les disques des plus grands de la rumba congolaise tels que Tabu Ley Rochereau et Sam Mangwana, ainsi que sur ceux du groupe monté par Lokassa Ya Mbongo et Ballou Canta, Soukous Star.

« C'est quelqu'un qui a vraiment marqué la rumba congolaise, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guitaristes qui jouent comme lui. Il laisse un grand vide », déclare Ballou Canta.

L’empreinte est si grande que dans les maquis de Kinshasa comme dans ceux de Paris, les chansons de Lokassa Ya Mbongo n’ont pas fini de résonner.

