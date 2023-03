Les Médias Francophones Publics célèbrent la journée de la Francophonie

Les Médias Francophones Publics, dont France Médias Monde est membre, célèbrent la journée internationale de la francophonie en offrant une sélection de programmes issus de leurs antennes. Ils ont en commun de montrer la diversité de la création francophone avec la même langue en partage : le français. Laissez-vous tenter par les émissions de Radio France (France Inter et France Bleu), la Radio Télévision Suisse (RTS), la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Radio Canada, le réseau Outre-Mer 1ère de France Télévisions.

Radio Canada :

Avec son émission Dis-moi ce que tu lis, Karyne Lefebvre propose chaque semaine de plonger au cœur de l’univers littéraire d’un auteur. Ici, c’est avec Rodney Saint-Eloy qu’elle s’entretient. Il est éditeur et tient en estime la littérature, un moyen pour lui de transformer la réalité, de l'embellir. Il affirme qu'il doit cet amour du verbe à sa grand-mère Tida, qui lui faisait lire le psaume 23 de la Bible.

Dans cette émission, il revient également sur ses premiers guides : Corneille, Eschyle et Racine, mais aussi sur ses influences : Gaston Miron, qu'il surnomme son « frère haïtien », et Aimé Césaire. L'auteur Kevin Lambert et la poète Louise Dupré font une apparition surprise, au grand bonheur de ce membre de l'Académie des lettres du Québec.

Radio Canada - Dis-moi ce que tu lis Radio Canada

En fin d’année dernière, au cours de Ils ont fait 2022, la redoutable animatrice Marie-Louise Arsenault a proposé cinq grandes entrevues avec des personnalités qui se sont distinguées au cours de 2022. Écoutons, celle consacrée à Denise Desautels, poétesse québécoise qui a brillé en France cette année, notamment par son entrée dans la distinguée collection Poésie de Gallimard, devenant ainsi la première femme à y être publiée, et sur le prestigieux prix Apollinaire, considéré comme le Goncourt de la poésie, qu'elle a reçu en 2022. Cette « rockstar de la poésie » parle également de ses inspirations de jeunesse, évoque son amour pour Anne Hébert et Saint-Denys Garneau et répond au questionnaire de fin d'année.

Radio Canada - Ils ont fait 2022 Radio Canada

RTBF :

Dans leur émission du soir, en février dernier, Julie Morelle et Himad Messoudi débattaient autour du thème : « Fôte d’orthograpFFe : est-ce que c’est grave ? » Ils avaient invité Dan Van Raemdonck, professeur de linguistique à l’ULB et à la VUB, Anne Dister, professeure de linguistique à l’Université Saint-Louis et Arnaud Hoedt, comédien et ancien professeur de français.

RTBF - Déclic RTBF

L’heure H, c’est l’heure cruciale : celle qui fait basculer un destin et qui vous plonge dans l’aventure et l’inconnu. Jean-Louis Lahaye s’est, entre autres, penché sur les manuscrits retrouvés de Céline. Il est 15h15 un jour d’été 2021 à Nanterre. Un homme, chemise blanche et baskets, s’avance péniblement devant un bâtiment moderne sans âme où seul l’écriteau en façade « Ministère de l’Intérieur » le démarque des autres bâtiments de la rue. Il n’est pas simple d’accéder au bâtiment quand on emmène avec soi 3 gros sacs. À l’extérieur, les passants ne prêtent pas attention à cet homme. Personne ne le reconnaît. À Paris, pourtant, certains milieux ne parlent que de lui depuis quelques mois. Il est au centre d’une affaire dont tous les journaux ont fait leur une. Revivons cette Heure H avec lui…

RTBF - L'heure H RTBF

La RTBF a aussi consacré une série de podcasts inédite à Franquin, l’une des plus grandes figures de la bande-dessinée, le père de Spirou, Gaston Lagaffe et du Marsupilami.

RTS La 1ère :

Comment défendre le français et la liberté de la presse à travers le monde, c’est ce qu’explique Anne-Cécile Robert, présidente internationale de l'Union de la Presse

Francophone (UPF) et directrice des éditions et des relations internationales de la revue Le Monde diplomatique au micro Antoine Droux dans son émission Médialogues. Elle décrit les objectifs renouvelés de l'ONG, à savoir la défense du français et la liberté de la presse. Avec la participation de Jean-Philippe Jutzi, président de la section suisse et vice-président international Europe de l'UPF.

RTS - Défendre le français et la liberté de la presse à travers le monde RTS

Chaque semaine avec Dis, Pourquoi ?, Lucas Thorens s'empare d'une thématique et la décortique grâce à un ou une experte pour enfin répondre à la question « pourquoi ». Donc : pourquoi la langue française. Avec Mathieu Avanzi, professeur du Centre de dialectologie et d'étude du français régional à l'Université de Neuchâtel.

RTS - La langue française [1/5] RTS

RTS - La langue française [2/5] RTS

RTS - La langue française [4/5] RTS

RTS - La langue française [5/5] RTS

Dans la langue française, quʹon le roule au bout de la langue, quʹon le râcle au fond de la gorge ou quʹon lʹefface, le son « R » est un marqueur fort de l’évolution de notre langue. Pauline Seiterle a rencontré Andrès Kristol, ancien professeur dʹhistoire de la langue française et de dialectologie gallo-romane à l'Université de Neuchâtel, aujourdʹhui à la retraite dabs son émission d’été Le grand air.

RTS - L'histoire du grand R RTS

Outre-Mer La 1ère :

Avec son album Insula et les concerts qui s’ensuivent, le pianiste et compositeur martiniquais Maher Beauroy diffuse un jazz à la croisée des sonorités de son pays natal et de l’Algérie. Avec en point d’orgue, un hommage à l’écrivain Frantz Fanon qui fait aussi le pont entre les deux cultures. Rencontre avec un musicien inspiré, au creux de L’Oreille est hardie présenté par Patrice Elie dit Cosaque.

Outre-Mer La 1ère - L'Oreille est hardie, avec Maher Beauroy Outre-mer 1ère

Auteure de Pluie et vent sur Télumée Miracle, Simone Schwarz-Bart a vécu avec André son mari, prix Goncourt 1959, décédé en 2006, une aventure littéraire qui se poursuit encore. Ils ont chacun écrit des romans phares qui parlent de l’esclavage et de la Shoah. Une série d'entretiens en trois épisodes au micro de Cécile Baquey.

Outre-Mer La 1ère - Ma parole, avec Simone Schwarz-Bart [1/3] Outre-mer 1ère

Outre-Mer La 1ère - Ma Parole, avec Simone Schwarz-Bart [2/3] Outre-mer 1ère

Outre-Mer La 1ère - Ma parole, avec Simone Schwarz-Bart [3/3] Outre-mer 1ère

Radio France internationale (RFI)

► De vive(s) voix : « Il n’y a pas d’arc-en-ciel au paradis », la traite négrière dans une langue de griot​​​​​​

Dans ce livre, Nétonon Noël Ndjékéry livre une exploration du passé et du présent du Tchad, son pays natal. Traite négrière, colonisation, conflits mondiaux et coups d'État qui viendront perturber les visées démocratiques du Tchad indépendant, jusqu'à l'essor des jihadistes de Boko Haram, 200 ans d'histoire sont mis en lumière par l'auteur tchado-suisse.

Nétonon Noël Ndjékéry est un auteur tchado-suisse. Il raconte la traite négrière dansIl n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, aux éditions Hélice Hélas.

Présentation : Pascal Paradou

Réalisation : Guillaume Ploquin

► En sol majeur : de Camille Saint-Saëns à Hanoï avec François Bibonne

Évoquer le Vietnam, c’est souvent convoquer la guerre ou réveiller les rizières. Si si, trop souvent. Même par ici, le Vietnam oscille régulièrement entre le dépliant touristique et l’Histoire d’oncle Hô.

En Sol Majeur vient de découvrir une petite merveille de documentaire intitulé Once upon a bridge in Vietnam, qu’on traduira par Il était une fois un pont au Vietnam. Et ça, c’est un joli début de partition. Il était une fois un jeune homme sur ce pont, avec dans sa main droite son amour pour la musique classique et dans sa main gauche son amour pour sa grand-mère vietnamienne. Y a du pupitre dans l’air. Car lorsqu’il anime ses bras, François Bibonne devient le chef d’orchestre d’un regard différent sur cette terre. L’idée étant de faire le pont entre le Vietnam francophone et un Camille Saint-Saëns qui a son musée à Saigon…

Présentation : Yasmine Chouaki

Réalisation : Laura Pinto

