Top départ pour le Prix RFI Théâtre 2023

Rendez-vous annuel pour les auteurs et autrices de théâtre, l’appel à écritures est lancé ce lundi 20 mars. Pour postuler à la 10e édition du Prix RFI Théâtre, les candidats ont cinq semaines pour inventer, affiner, peaufiner, ajuster leur texte et nous l’envoyer avant la date limite du dimanche 23 avril 2023, à minuit.

Ce prix RFI Théâtre, né en 2014 avec la complicité de Marie-Agnès Sevestre, à l’époque directrice du Festival des Francophonies de Limoges, et sous les encouragements de Koffi Kwahulé, fête cette année sa dixième édition. Ainsi RFI renouait avec le Concours théâtral interafricain ayant révélé tant de talents entre les années 1970 et 1990, de Sony Labou Tansi à Kossi Efoui qui raconte dans son dernier roman, Une magie ordinaire, comment ce prix lui a « sauvé la vie ». Fort du soutien de Koffi Kwahulé qui n’a eu de cesse de dire qu’il manquait un prix pour motiver les auteurs et autrices de théâtre né.es sur le continent, une nouvelle page s’est donc ouverte, avec de nouveaux partenaires dont la SACD et l’Institut français.

Le nom du nouveau lauréat ou de la nouvelle lauréate sera connu en septembre prochain lors du festival des Zébrures d’automne à Limoges, et il/elle viendra compléter cette décennie de théâtre où ont été récompensés Julien Mabiala Bissila, Hala Moughanie, Hakim Bah, Edouard Elvis Bvouma, Sedjro Giovanni Houansou, Valérie Cachard, Souleymane Bah, Jean D’Amérique et Gaëlle Bien-Aimé.

Envoyez-nous votre texte avant la date limite du dimanche 23 avril 2023, à minuit

L’adresse pour le Prix RFI Théâtre 2023 reste inchangée : prix.theatre@rfi.fr . Chaque candidat.e devra envoyer son texte avec titre et nom de l’auteur/autrice ainsi que le formulaire d’inscription renseigné. Si les pages sont numérotées, c’est beaucoup mieux !

L’an dernier, Gaëlle Bien-Aimé l’emportait, devenant ainsi la troisième femme à gagner. Elle succédait à son compatriote haïtien Jean D’Amérique. Qui lui succèdera ? Un auteur ou une autrice ? Venu.e d’Afrique, du Proche-Orient, des Caraïbes, de l’océan Indien ? Le suspens va durer jusqu’à la réunion du jury en septembre.

Avant de participer, lisez et relisez votre texte, mais aussi lisez bien le règlement !

Pour participer, les autrices et auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans et envoyer un texte en français comportant un minimum de 15 pages numérotées (ce qui est beaucoup plus facile à lire pour le comité de lecture). Le prix est ouvert exclusivement aux auteurs/autrices né.e.s et vivants en Afrique, dans les Caraïbes, dans l’océan Indien ou encore au Proche-Orient. Pour prendre en compte les situations politiques locales, l’appel à écriture est aussi ouvert aux ressortissants des pays des zones précitées, vivants en France depuis moins de quatre ans et titulaires d’une carte de résident ou d’un statut de réfugié politique.

Avec le cycle de lectures du Festival d’Avignon, Ça va, ça va le monde !, et avec le Prix Théâtre, RFI est engagée depuis plusieurs années dans la découverte et la mise en lumière de nouveaux talents de l'écriture dramatique. Et force est de constater que les lauréates et lauréats de ce prix ont toutes, tous, évoqué une aventure humaine et artistique essentielle dans leur parcours. Tous sont lus, certains sont joués, d’autres publiées, mais chacun.e a multiplié les rencontres de travail lors des résidences proposées et des invitations dans les festivals et maisons de théâtre.

Accompagnement et soutien

Ce prix permet d’être entendu sur les ondes de RFI dans le cadre du cycle de lectures de Ça va, ça va le monde ! enregistré au Festival d’Avignon, mais tous les partenaires fidèles de ce prix permettent aux lauréat.e.s de bénéficier de temps de travail que ce soit à la villa Ndar à St Louis du Sénégal, à la Maison des auteurs de Limoges ou au CDN Normandie-Rouen, d’un accompagnement dramaturgique avec Théâtre Ouvert et du soutien sans faille de la SACD et de l’Institut français. Il n’y aura qu’un.e seul.e lauréat.e, mais parmi tous les textes envoyés, une douzaine seront présélectionnés et proposés à un jury international. C’est donc la certitude d’être lu et repéré parfois.

Le Prix RFI Théâtre est organisé en partenariat avec l’Institut français, l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal, le Centre dramatique national de Normandie-Rouen, la SACD, Les Francophonies – Des écritures à la scène et le Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines.

