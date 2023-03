Russie: le pouvoir conforte sa reprise en main sur la culture

L'écrivain russe Dmitry Glukhovsky a été jugé par contumace par le pouvoir russe, mardi 21 mars 2023. © ANDRE PAIN / AFP

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 3 mn

En 2022, avec l’envoi de soldats en Ukraine, s’était opéré un schisme dans le monde de la culture, entre ceux qui contestaient et sont partis d’eux-mêmes dans les premiers mois, certains discrètement, d’autres en le faisant savoir le plus fort possible, et ceux qui sont restés loyaux. Le pouvoir désormais accentue son emprise dans tous les domaines.