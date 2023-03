Festival de films de femmes: «My Girl Friend», de l’Égyptienne Kawthar Younis

Le 45e Festival international de films de femmes a ouvert vendredi 24 mars ses portes à la Maison des arts de Créteil, en région parisienne. Le seul film en compétition venant du continent africain s’appelle « Sahbety » (« My Girl Friend »). Entre le drame et le rire, la réalisatrice égyptienne Kawthar Younis ébranle les certitudes des genres et de toute une société.

Dans une société égyptienne sclérosée à plein d’égards, comment briser les contraintes liées au genre et franchir les barrières des interdits moraux rendant la vie amoureuse impossible ? La réalisatrice égyptienne Kawthar Younis se sert de la métaphore de l’amour impossible pour rendre visible l’hypocrisie d’une société obsédée de garder les apparences.

Le film démarre en toute innocence. Dans une maison dont on ignore tout, une jeune femme prend l’ascenseur et sonne à une porte du sixième étage. « Qui est là ? » demande à l’intérieur la mère à sa fille. « C’est mon ami Alia, maman. » Arrivées dans la chambre de Sarah pour travailler sur leur « projet », elles s’embrassent …tendrement. Le stratagème a fonctionné. Car, derrière la silhouette séduisante de Salia se cache Ali, travesti en femme pour passer en douce la nuit avec sa petite amie.

Une chambre transformée en une société en miniature

En 17 minutes, le court métrage transforme la petite chambre de Sarah en une société en miniature où le piège se renferme aussi sur ceux qui l’ont tendu. Déguisé en fille, Ali perd tous ses privilèges d’homme. Maquillé, une perruque sur la tête, il subit le sort banal d’une femme vivant en patriarcat. Et même sa relation avec Sarah commence à vaciller…

À travers de grands plans montrant les transformations du visage d’Ali, Kawthar Younis nous fait comprendre : tout perd pied. Ignorant tout, la mère entre dans le nid d’amour sans frapper pour apporter du melon et du réconfort aux « filles ». Ali est obligé à se rendre compte à quel point il est ridicule d’être forcé de fumer en cachette dans la salle de bains quand on est une femme. Sarah se retrouve profondément perturbée par le genre troublé de son ami féminisé. Et toutes les règles de la société explosent quand le père, l’incarnation du patriarcat, mais aveuglé et séduit par les faux seins et le rouge à lèvres d’Ali alias Alia, commence à faire des avances…

Kawthar Younis, une femme cinéaste

Quarante ans après Tootsie, film oscarisé de Sydney Pollack avec Dustin Hoffman jouant une femme pour court-circuiter sa mauvaise réputation d’acteur et décrocher un rôle, la réalisatrice égyptienne nous offre une variation réussie du thème des genres transposé dans notre époque contemporaine. Même si chaque plan de ce film tourné en arabe respire l’Égypte, Kawthar Younis rend le sujet aussi percutant qu’universel en évitant justement de montrer de doigt un pays, une ville ou une religion. Un exploit cinématographique déjà récompensé par le prix spécial du jury du Meilleur court métrage du Festival international du Caire. Et à l’évidence, ce film, qui était le premier court métrage égyptien en lice à la prestigieuse Mostra de Venise, a toute sa place dans la compétition du Festival international de films de femmes à Créteil.

Selon un rapport publié par l’Unesco en 2021, l’Égypte dispose de plus de 480 écrans de cinéma, et entre 20 et 30% des emplois dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle sont assurés par des femmes. Basée au Caire, Kawthar Younis est aussi productrice de films, de mini-séries et de publicités télévisées. En 2016, Younis avait remporté le prix du public au FIPA à Biarritz avec son documentaire A Present from the Past qui avait rencontré aussi un succès spectaculaire en Égypte. Elle est également co-fondatrice de Rawiyat-Sisters in Film, un collectif de femmes fondé en 2020 pour créer un réseau solidaire entre des cinéastes du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de sa diaspora des communautés de réfugiés.

► My Girl Friend, de Kawthar Younis, sera projeté au Festival international de films de femmes le 25 mars à 13 et le 30 mars à 17h

