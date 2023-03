L'amapiano, cette musique électronique sud-africaine en train de conquérir le monde

Gallo Images via Getty Images - Gallo Images

Dj Maphorisa (à g.) et Kabza de Small, à Johannesburg, le 26 octobre 2021.

C’est un style musical qui se répand sur toute la planète et qui nous vient d'Afrique du Sud : l'amapiano. Ce genre musical électronique est en partie responsable d'une forte croissance du marché de l'industrie musicale en Afrique subsaharienne : +34,7% en 2022 selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Il s’agit la plus forte progression du monde.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

En Afrique du Sud, le marché a progressé de 31%. Les artistes amapiano se produisent de plus en plus à l'étranger et font exploser les compteurs des écoutes en streaming. Une aubaine pour l'industrie qui cherche à gagner de nouveaux abonnés.

« Ce n'est pas vraiment mélodique, il n'y pas d'élément accrocheur, c'est plus une question d'ambiance et de rythme » : voilà comment Temi Adeniji, responsable chez Warner Music Africa, décrit l'amapiano.

En 2022, ce style musical a généré deux milliards de streams sur Spotify. Il y a plus de 240 000 playlists d'amapiano sur la plateforme. 40% des écoutes le sont en dehors de l'Afrique du Sud.

Un style qui inspire les stars nigérianes

Kabza de Small et DJ Maphorisa, qui jouent ensemble sur le titre Adiwele, tirent les écoutes streaming dans un pays aux quatre millions d'abonnés payants. On pense aussi à Uncle Waffles ou Sho Madjozi chez les femmes.

Le succès de l'amapiano rappelle l'explosion de l'afro-beats nigérian il y a cinq ans. Aujourd'hui, c'est au tour des artistes de Lagos d'infuser leur afro-beats dans l'amapiano comme Sungba, d'Asake et de Burna Boy. Une association opportune pour continuer à faire danser et attirer de nouveaux abonnés payants.

