Brenda Akele Jorde: entre l’Allemagne et l’Afrique, un double aller-retour

Brenda Akele Jorde, réalisatrice du documentaire « The Homes We Carry » au Festival international du film des femmes à Créteil.

Avec The Homes We Carry, la jeune réalisatrice Brenda Akele Jorde raconte de manière très personnelle l'histoire d'une Germano-Africaine en quête d'identité. Mais c’est aussi le récit du père, l'un des 17 000 travailleurs sous contrat en RDA qui, après la chute du Mur de Berlin et la dissolution de l'État est-allemand, ont dû soudainement retourner au Mozambique. Ce documentaire, présenté au Festival international du film des femmes de Créteil, nous touche à double titre, car toutes les questions relatives à la couleur de peau, à la nationalité et au rôle des genres se posent au moins à double titre. Entretien.

RFI : The Homes We Carry raconte au moins deux histoires : d'une part la quête d'identité de Sarah, une Germano-Africaine. D’autre part, vous montrez le destin de son père, Eulidio, l’un des 17 000 travailleurs contractuels en RDA, venu du Mozambique et forcé à retourner dans son pays. Comment êtes-vous arrivée à ces thèmes ?

Brenda Akele Jorde : En fait, l'histoire des travailleurs sous contrat en RDA est venue vers moi, par l'intermédiaire de David, le coréalisateur et caméraman du projet. Il est allemand et a vécu un an au Mozambique. Là-bas, tôt ou tard, tu rencontres d'anciens travailleurs sous contrat, surtout dans la capitale Maputo. Quand ils t'entendent parler allemand, ils t'interpellent souvent. Là-bas, chaque mercredi, il y a aussi une manifestation d’anciens travailleurs qui réclament jusqu’à aujourd’hui une partie de leurs salaires. C'est comme ça que David a découvert l'histoire. C’est lui qui avait aussi rencontré Sarah au Mozambique, lors d'un cours de langue. David et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université de cinéma. Et comme je suis aussi Germano-Africaine, comme Sarah, et que je cherchais une histoire, nous nous sommes rencontrés.

Après la chute du Mur de Berlin, de nombreuses victimes des injustices de la RDA ont été indemnisées. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas pour ces travailleurs sous contrat originaires du Mozambique, aujourd’hui également appelés « madgermanes » ?

Les « madgermanes », c'est un cas particulier. Le contrat entre le Mozambique et la RDA prévoyait que les Mozambicains recevraient leur argent sur un compte d’épargne. Mais, revenus au Mozambique, ils ont découvert que le gouvernement mozambicain, très corrompu, leur avait versé qu'une toute petite partie. Il y a beaucoup de cas différents, mais personne n'a reçu son salaire complet. Le Mozambique était un pays très pauvre et ce contrat avec la RDA était voué à l'échec dès le départ, parce que le Mozambique avait beaucoup de dettes envers la RDA. Et les travailleurs sous contrat, sans le savoir, ont en quelque sorte honoré ces dettes. Le Mozambique n'a probablement jamais eu l'intention de verser réellement cet argent.

Dans votre film, nous découvrons Sarah, la fille d'un de ces travailleurs sous contrat. Après la chute du Mur, celui-ci est retourné au Mozambique et a laissé sa petite amie allemande de l'époque enceinte en Allemagne. A-t-il dû repartir ? Était-ce sa petite amie enceinte qui ne voulait pas vivre avec lui ? Ou bien est-ce secondaire pour votre film si la séparation avait été provoquée par une décision arbitraire de l’État ou par la décision de Sarah ou Eulidio ?

Il faut s'imaginer qu'à l'époque, le chaos était total et que l'Allemagne de l'Est n'existait tout simplement plus. Et les contrats avec la RDA n'existaient plus non plus. Les travailleurs sous contrat ont reçu un billet de retour pour le Mozambique et on leur a dit que si vous retourniez au Mozambique, votre argent vous y attend. En Allemagne, à cette époque, le racisme était très fort. Le chaos était tel que les travailleurs ne savaient plus où aller. En plus, ces travailleurs avaient toujours vécu de manière très isolée et n'avaient pas du tout appris à prendre des décisions de manière autonome. La plupart d'entre eux pensaient donc qu'ils retourneraient au Mozambique, y recevraient leur argent et reviendraient ensuite en Allemagne lorsque la situation se serait un peu calmée, le racisme retombé, la réunification un peu stabilisée.

Sarah, Eduardo et Luana au Mozambique, dans « The Homes We Carry », de Brenda Akele Jorde. © Brenda Akele Jorde / FIFF 2023

Il y a beaucoup de familles séparées, déchirées, beaucoup d'identités multiples. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette famille germano-africaine ?

Particulièrement passionnant est le fait que Sarah et sa fille Luana se retrouvent dans une situation similaire à celle de sa mère, Irene. Le père de Luana est aussi loin. Il est aussi Africain. Il est aussi au Mozambique. De nombreuses questions ont refait surface, par exemple : est-ce que nous répétons de telles histoires ? Quand allons-nous briser les histoires de nos parents ? Grâce à cette histoire, nous pouvons raconter à la fois une histoire dans le passé et dans le présent. En fait, il s'agit même de trois générations : Eulidio, le travailleur sous contrat, Sarah, et son bébé. Même si au départ, nous avions prévu les choses autrement… [rires].

A travers de Sarah, avez-vous le sentiment d’avoir fait le portrait d’une femme qui a pris son destin en main ? Une femme qui est sortie de son rôle de victime pour prendre la même décision, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, cette fois, c’est elle qui est allée au Mozambique, y est tombée amoureuse et a ensuite pris la décision de rentrer en Allemagne, avec « le plus beau cadeau de [sa] vie » dans le ventre, mais sans le père.

C'est quelque chose que je n'ai compris que pendant le tournage. Lors de son premier long voyage au Mozambique, à l’âge de 25 ans, Sarah a d'abord conquis tout son « héritage » mozambicain. Elle était sur place un an et demi et elle est tombée amoureuse. Pour moi, c'est une histoire à succès, parce qu'elle est née du fait qu'elle ne se sentait pas tout à fait acceptée en Allemagne. Elle voulait simplement savoir : « Est-ce que j’ai ma place au Mozambique » ? « Qu’est-ce que je peux emporter du Mozambique ? » « Comment puis-je avoir là-bas un sentiment d’être chez moi ? » Pour tout cela, Sarah est très forte pour moi. Beaucoup d'autres Germano-Africains n'ont jamais fait cette expérience, peut-être parce qu'ils avaient peur d'aller dans ce pays.

Dans ce sens, c’est une histoire réussie, même si le voyage que je montre est aussi douloureux et éprouvant pour Sarah. Mais, à la fin, elle dit : « Je connais et j’appartiens aux deux pays, aux deux cultures. J'ai pris racine et peux évoluer dans les deux cultures ».

Votre film dresse également un double portrait d’une partie de l’histoire allemande peu montrée aujourd'hui. Vous documentez les bons souvenirs de ces travailleurs sous contrat parlant d'un passé « heureux » en RDA, ressuscité à travers des photos que les Mozambicains montrent fièrement face à la caméra.

La rencontre avec cette famille a été pour moi la première occasion pour faire des recherches sur la RDA. Le résultat, ce sont deux récits très différents. D'une part, pour les Mozambicains, c'était une expérience folle d’avoir tout à coup toutes ces choses matérielles, de vivre de manière indépendante. Au Mozambique, à l’époque, régnait la guerre civile. Même s'ils n'ont pas pu choisir les métiers qu'ils souhaitaient en RDA, ils ont aussi passé un très bon moment sur le plan social. Aujourd’hui, ils ont beaucoup de nostalgie.

L'autre rupture avec la narration « habituelle » sur la RDA, c'est quand le film montre le moment de la réunification. Cet événement toujours célébré comme un moment heureux a signifié pour toutes ces familles la déroute.

Eulidio, ancien travailleur sous contrat en RDA et père de Sarah, dans « The Homes We Carry », de Brenda Akele Jorde. © Brenda Akele Jorde / FIFF 2023

Il y a encore une autre sorte de double portrait, quand vous évoquez le racisme en Allemagne sur trois générations. Cela commence avec l’expérience d’Irene et Eulidio, et de toute la génération de ces travailleurs sous contrat en RDA. Cela continue avec Sarah, Germano-Africaine et fille d’une Allemande de l’Est, grandissant dans une Allemagne réunifiée. Et cela se poursuit plus de 30 ans après avec la petite Luana qui prononce la phrase terrible qu'elle préférerait avoir la peau claire.

Cette dernière phrase de Luana, une enfant de deux ans, disant qu'elle aimerait être plus claire, cela en choque beaucoup. Il est important d'en parler, car je ne connais aucune personne de couleur en Allemagne qui, enfant, n'ait pas dit la même chose. Je ne connais personne. Et nous devrions nous poser la question, pourquoi, dès l’enfance, un enfant de couleur ne se sent-t-il pas bien dans sa peau dans une société à majorité blanche.

Vous-mêmes, vous êtes née en 1993, en Allemagne. « What home do you carry? » Quelle sorte de maison portez-vous sur votre dos ou à l’intérieur de vous-même ?

J’ai grandi à Hambourg. « What home do I carry? » J'ai grandi avec ma mère et mon père jusqu'à l'âge de trois ans. Ensuite, il est reparti au Ghana. Je peux donc très bien m'identifier à beaucoup de choses que Sarah a vécues. Mais il y a aussi des choses qui nous différencient. Je n'ai jamais vécu un racisme aussi flagrant que celui de Sarah. À l’âge de 25 ans, je suis partie au Ghana pour connaître tout cela, mais je ne cherchais pas une deuxième maison. Je suis chez moi en Allemagne et je dis aussi clairement : je suis Allemande. Ensuite, j'ai ce petit quelque chose en plus. À mon avis, il serait faux de dire que je suis moitié-moitié. Cela donnerait l’impression qu'on n'est rien des deux véritablement. Oui, je suis Allemande, mais j'ai aussi des racines ghanéennes que j’ai connues qu’à l’âge de 25 ans véritablement.

J'ai eu la chance que ma mère et mon père soient restés en très bon contact et que je sois retourné au Ghana à trois ans, à cinq ans, à sept ans, à neuf ans et ainsi de suite. Bien sûr, le parent noir n'était pas là. Cela reste aussi pour moi un manque, mais j'ai toujours su que je pouvais y aller.

Quelles ont été les réactions à ce documentaire en Allemagne ?

Ce qui m'a particulièrement marqué et touché, ce sont les projections organisées avec l’Initiative schwarzer Menschen in Deutschland (l'Initiative des personnes noires en Allemagne), à Cologne et à Hanovre. Nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont identifiées et qui ont ensuite beaucoup partagé leur expérience avec nous.

Depuis quelques années, en Allemagne, il y a de plus en plus de débats sur le passé colonial et africain. Avez-vous l'impression que certaines choses bougent ou deviennent plus visibles ?

Oui, absolument. Je le constate par exemple aussi avec la communauté avec laquelle j'ai parlé après la projection du film. La confiance en soi est actuellement énormément renforcée. Les gens se rassemblent. Et les médias permettent de se réunir, de ne plus se sentir seul. C'est le premier pas, se connecter. Cela se passe beaucoup en ce moment. Cela se voit aussi avec la communauté de la deuxième génération de travailleurs et travailleuses sous contrat. Ils ont maintenant tous une trentaine d'années et il se passe actuellement beaucoup de choses au niveau de l’interconnexion et du travail de mémoire.

Les « madgermanes », les anciens travailleurs mozambicains en RDA, manifestent tous les mercredis à Maputo, la capitale de Mozambique, pour leurs droits. © Brenda Akele Jorde / FIFF 2023

►The Homes We Carry, documentaire de Brenda Akele Jorde, présenté au Festival international du Film des femmes de Créteil, du 24 mars au 2 avril.

