Ukraine: la guerre a causé des milliards d'euros de destruction du patrimoine, selon l'Unesco

Le centre historique d'Odessa est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. © Petros Giannakouris / AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Ukraine, si une partie des œuvres a été évacuée pour être mise à l'abri, de nombreux monuments sont endommagés. Un peu plus d'un an après l'invasion russe, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) publie ce lundi une nouvelle estimation.