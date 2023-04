«Basquiat x Warhol, à quatre mains»: «cet autre artiste qui serait Basquiatwarhol»

Entretien

Quand l'étoile filante Jean-Michel Basquiat, venu du street art, premier peintre noir reconnu par la critique, mort à 27 ans suite d’une overdose, rencontre la superstar new-yorkaise du pop art Andy Warhol, une collaboration unique se met en place : 160 toiles peintes ensemble en deux ans. À la Fondation Louis-Vuitton à Paris, l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains » raconte cette aventure aussi inouïe que fructueuse de deux artistes qui décèdent peu après. Entretien avec le commissaire associé Olivier Michelon.

RFI : Comment cette collaboration à quatre mains entre Basquiat et Warhol a-t-elle démarré ?

Olivier Michelon : Cette collaboration démarre d’abord par une amitié, par Jean-Michel Basquiat qui rencontre Andy Warhol en 1982. Il lui fait le présent d’un tableau qui représente tous les deux. Après, il y a une suite de portraits croisés entre les deux artistes. Ensuite, Warhol va tendre des tableaux à Basquiat pour qu’il peigne dessus. Rapidement, les deux artistes vont finir à travailler ensemble, dans le même atelier, sur les mêmes toiles.

Au début, Basquiat voue une admiration sans limites à Warhol. En revanche, Warhol était d’abord plutôt sceptique par rapport à ce très jeune peintre qui s’appelait Jean-Michel Basquiat, né en 1960 à Brooklyn. Qu’est-ce que l’un et l’autre ont appris ou gagné avec ce travail en commun ?

Jean-Michel Basquiat admire Warhol depuis qu’il est adolescent. Il a cherché à le rencontrer plusieurs fois. Warhol voit dans la nouvelle scène artistique new-yorkaise une preuve d’énergie, une nouveauté qui l’intéresse. C’est aussi pour cela qu’il s’intéresse à l’œuvre de Jean-Michel Basquiat. Quand tous les deux vont se rencontrer, l’amitié va être assez rapide. Techniquement, c’est le moment où Warhol va réellement se remettre à peindre, à dessiner à la main, et non plus avec un écran de sérigraphie. Il va permettre à Jean-Michel Basquiat de travailler sur d’immenses formats. Et tous les deux vont confronter leurs univers, leurs styles et aussi leurs répertoires de formes.

Visiteur devant la toile « Dos Cabezas » peinte en 1982 par Jean-Michel Basquiat montrant Basquiat à côté d’Andy Warhol, dans l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains », à la Fondation Louis Vuitton à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Warhol puisait souvent sa puissance de l’extérieur, dans des logos, des marques, dans la gloire procurée par la télévision. Chez Basquiat, au contraire, c’est plutôt l’intérieur qui sort, des émotions, des colères, la jeunesse… Dans leur travail en commun, dans leurs œuvres créées à quatre mains, en quoi consiste le troisième œil de leur collaboration ?

On pourrait opposer l’œuvre de Jean-Michel Basquiat à celle d’Andy Warhol, avec un côté distant et un côté plus rapide, entre un univers volé aux médias, et un autre qui serait plus subjectif… À mon avis, les choses sont un peu plus compliquées. Jean-Michel Basquiat disait qu’il copiait, mais avec sa propre main. Il a toujours travaillé avec la photocopie, il a aussi fait de la sérigraphie. Donc, les choses se brouillent. C’est ça qui a créé ce que Keith Haring appelait un « troisième esprit ». C’est-à-dire quand ces deux artistes travaillent ensemble, évidemment, on voit leurs signes respectifs, on voit leur style, leur manière, leur « main ». Mais chacun va s’approprier les signes de l’autre, et la façon de faire de l’autre aussi. Et cela va créer cet autre artiste qui serait « Basquiatwarhol » et plus Basquiat ou Warhol.

L’affiche reprend une autre affiche de l’époque pour symboliser cette collaboration à quatre mains, montrant les deux artistes avec des gants de boxe. Cette iconographie choisie, était-elle inspirée du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa en 1974 ?

À mon sens, on est plus proche des affiches de boxe des années 1930, 1950 que celle du combat du siècle. Quand Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol décident de faire l’exposition ensemble, chez Tony Shafrazi, en 1985, ils mettent en scène cette exposition avec une affiche où ils apparaissent en boxeurs. Avec cette idée de combat, de promotion. C’est évidemment un geste amusé. La boxe est aussi une iconographie chère à Basquiat, parce que le boxeur, c’est le prototype du héros, mais aussi du martyre. Pour Warhol, il y a un côté peut-être plus pop. Dans l’exposition, avec une autre œuvre autour de la boxe, Ten Punching Bags, on voit que les choses sont un peu plus compliquées, un peu plus tristes aussi, que cet aspect enjoué du combat.

Vue d’un détail de la toile « African Masks » (1985), réalisée conjointement par Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, exposée dans « Basquiat x Warhol, à quatre mains », à la Fondation Louis Vuitton à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Car l’installation Ten Punching Bags (Last Supper), réalisée entre 1985 et 1986, mais jamais exposée du vivant de Basquiat et Warhol, renvoie à une potence et sa suite de pendus noirs évoquée par la chanson Strange Fruits de Billie Holiday. L’univers africain-américain, voire africain, apparaît plusieurs fois dans les œuvres réalisées à quatre mains. African Masks, l’œuvre la plus monumentale de l’exposition, est-ce vraiment « un chef-d’œuvre d’art africain » comme l’appelait Warhol ?

Ce n’est pas un chef-d’œuvre africain, c’est une peinture faite à New York, en 1984, par Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, avec une iconographie africaine. Une iconographie prise dans des ouvrages ou au Metropolitan Museum où il y avait dans la même année une grande exposition, Primitivisme in Modern Art, où il y avait énormément de ces œuvres exposées. Warhol disait de cette œuvre qu’« elle fait plus de 30 mètres de long », en fait, elle fait dix ou onze mètres, ce qui est déjà beaucoup. En dehors de sa taille, c’est une œuvre troublante, parce qu’on ne sait pas ce que fait Warhol dans cette affaire-là. Mais on voit que certains de ces masques ont été dessinés par Andy Warhol.

Les deux artistes, quelle relation entretenaient-ils avec l’Afrique ?

La relation d’Andy Warhol avec l’Afrique, c’est difficile pour moi de répondre. Je ne la connais pas, je ne sais même pas si Andy Warhol était sur le continent africain. Jean-Michel Basquiat se rendait une fois en Afrique, après ses collaborations avec Andy Warhol. En tant qu’Africain-Américain, originaire d’Haïti, la zone des Caraïbes, c’est évidemment quelque chose qui l’intéresse. Il a travaillé aussi pas mal sur les mythologies ou les pratiques rituelles issues de l’Afrique de l’Ouest, notamment les mythes des Yorubas.

Vue d’un détail de la toile « Taxi, 45th/Broadway » (1984-1985), réalisée conjointement par Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, exposée dans « Basquiat x Warhol, à quatre mains », à la Fondation Louis Vuitton à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Taxi, 45th/Broadway est également une collaboration à quatre mains. Warhol y peignait un capot jaune, et Basquiat ses expériences en tant que Noir dans une société américaine très raciste. Comment ont-ils travaillé sur cette œuvre ?

Parmi les œuvres qu’on présente, il y a Taxi, 45e rue/Broadway, qui dépeint une scène où l’on imagine que Warhol a d’abord peint cette calanque amusante de taxi jaune, un peu jouet d’enfant. Basquiat l’a fini en mettant un chauffeur de taxi grossier à l’intérieur qui injurie une personne qui essaie de prendre un taxi. D’après les témoignages qu’on a, cette personne est Jean-Michel Basquiat qui essaie de monter dans un taxi et le taxi refuse de le voir [parce qu’il est Noir, NDLR]. Là, où la peinture est encore plus complexe, c’est quand on s’aperçoit que cette personne n’a pas seulement la peau noire, elle est juste dessinée, elle est en fait invisible.

L’exposition célèbre ces œuvres faites à quatre mains par Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat comme des chefs-d'œuvre, mais lors de l’exposition en 1985, les deux artistes ont essuyé de critiques très acerbes. Pourquoi la collaboration entre Warhol et Basquiat a-t-elle pris fin ?

En 1985, quand ils font l’exposition ensemble, les critiques sont assez négatives. En quelque sorte, la critique sait déjà ce qu’elle va dire : un vieil artiste qui cherche de la jeunesse. Un jeune qui cherche de la célébrité. Partie sur cette base-là, la réception ne pouvait pas être « incroyable ». Et Basquiat va être blessé par cette critique. Peut-être par sa jeunesse, parce que c’est une exposition médiatique assez forte pour lui. Pour Warhol, les choses sont un peu plus simples. Il a plus de distance avec les choses. Et c’est à ce moment-là que la collaboration va se distendre, même si les artistes vont continuer à se voir, voire à travailler un petit peu ensemble, comme on peut le voir dans l’exposition, avec Ten Punching Bags (Last Supper).

Vue de l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains », à la Fondation Louis Vuitton à Paris. © Siegfried Forster / RFI

