Tiago Rodrigues confie l’ouverture du Festival d’Avignon à Julie Deliquet et Bintou Dembélé

Le nouveau directeur du Festival d’Avignon, le Portugais Tiago Rodrigues, a dévoilé ce mercredi 5 avril l’édition 2023 qui aura lieu du 5 au 25 juillet. La programmation affiche 44 spectacles, dont 33 créations. 55% des projets sont portés par des femmes. Les deux spectacles qui ouvriront le Festival sont également confiés à des créatrices.

Publicité Lire la suite

« Le théâtre est cet art vivant dont nous avons tellement besoin », a conclu Tiago Rodrigues la présentation de l’édition 2023 du Festival d’Avignon ce mercredi 5 avril à la FabricA, à Avignon. À part la révolte contre la réforme des retraites, sa programmation coche pratiquement toutes les cases des débats actuels : l’inclusion, le racisme, le colonialisme, les violences faites aux femmes, l’écologie, la pauvreté, la guerre en Ukraine, l’urgence climatique…

Julie Deliquet à la Cour d'honneur du Palais des papes

Le 5 juillet, Julie Deliquet entrera avec Welfare dans l’histoire du Festival comme une des très rares femmes à pouvoir affronter la légendaire Cour d’honneur, ce « tremplin vers l’avenir » du théâtre contemporain. Connue pour ses adaptations de films à la Comédie-Française ou au théâtre de l’Odéon, la metteuse en scène et directrice du Théâtre Gérard Philipe s’est inspirée cette fois d’un film tourné dans un centre social à New York par le cinéaste américain Frederick Wiseman. « Le Palais des papes sera transformé – de façon éphémère - en Centre d’Aide Sociale, il devient le décor d’un poème sur la vulnérabilité et la solidarité humaine », a prévenu Tiago Rodrigues. Et la metteuse en scène a expliqué que « le temps d’une journée, on va observer des travailleurs, écouter le récit de demandeurs qui viennent raconter leur vie ou même totalement inventer leur vie, pour récupérer le peu de dignité qu’il leur reste et une place au sein de la société. »

Mais avant le spectacle du soir au Palais du pape, la 77e édition démarrera dans la rue, avec Bintou Dembélé. La chorégraphe française, légende du hip-hop mêlant hip-hop, krump et voguing, avait fait bouger les lignes de la danse contemporaine et même de l’Opéra Garnier quand elle y avait présenté en 2019 Les Indes galantes. La déambulation performance G.R.O.O.V.E « est une immersion de trois heures dans mon univers artistique qui met en tension les street cultures et le fait colonial… J’invite tout le monde à se célébrer à travers différents modes : baroque, concert, dancefloor, muséal », a-t-elle affirmé dans une déclaration vidéo.

Tiego Rodrigues, nouveau directeur du Festival d’Avignon, lors de la présentation en ligne de l’édition 2023. © Festival d’Avignon 2023

Philippe Quesne à la Carrière de Boulbon

La réouverture de la Carrière de Boulbon, lieu devenu mythique par le Mahabharata de Peter Brook, mais fermé pour des raisons financières, est une des sensations apportées par le nouveau directeur pour « affirmer Avignon comme un lieu de grandes et singulières aventures artistiques ». Le metteur en scène français Philippe Quesne y célébra son Jardin des délices, inspiré par le célèbre tableau de Jérôme Bosch, un spectacle très attendu « entre bestiaire médiéval, science-fiction écologique et western contemporain ».

Avec 75% de nouveau noms dans la programmation, la volonté d’un renouvellement est palpable, mais la seule vraie innovation présentée par Rodrigues est probablement sa décision d’inviter chaque année au festival une langue qui traversera toute l’édition pour « un monde organisé en langues qui relient les peuples ». En 2023, la langue invitée sera l’anglais, car « derrière cette dominance de l’anglais, se cache un phénomène d’appauvrissement de l’anglais, qui cache une énorme richesse… »

Qui a peur de la langue anglaise ?

En 2023, Tim Crouch, l’un des plus grands artistes du théâtre anglais, fera sa première en France avec deux pièces, dont An Oak Tree, tournée dans le monde entier. Elevator Repair Service, l’une des compagnies les plus originales et fascinantes du continent nord-américain, jouera à Avignon une restitution théâtrale d’un débat sur les droits et libertés des Noirs américains. Sans oublier la metteuse en scène allemande Susanne Kennedy présentant avec l’artiste plasticien Markus Selg Angela (a strange loop), un spectacle en anglais sur le post-humanisme.

Comparée à son prédécesseur Olivier Py, la présentation de Rodrigues semble moins portée sur des enjeux politiques et plus sur des défis sociaux. Le premier artiste étranger à diriger le plus grand festival de théâtre au monde a surtout affiché une démarche très pratique. L’ouverture de la vente des billets est avancée de plusieurs semaines (le 7 avril sur Internet), et une offre de 12 000 billets supplémentaires est censée attirer encore plus le jeune public, cible déclarée prioritaire par Tiago Rodrigues. Son initiative « Première fois » est destinée à permettre à 5 000 jeunes à venir en 2023 la première fois au Festival.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne