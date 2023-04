Paul Lonceint-Spinelli, lauréat du Prix RFI Charles-Lescaut 2023

Le jury du « Prix RFI Charles-Lescaut » s’est réuni le jeudi 6 avril et a désigné Paul Lonceint-Spinelli, lauréat de l’édition 2023. Il obtient un contrat d'un an au sein de la rédaction de RFI.

Âgé de 22 ans, Paul Lonceint-Spinelli termine son Master de journalisme, spécialisation radio, à l’Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA).

Les quatre finalistes, présélectionnés sur dossier par un premier jury, ont présenté un journal complet de 10 minutes avec des éléments sonores et un reportage court illustrant un événement récent de l'actualité. Ils ont ensuite passé un entretien devant un jury composé de journalistes de France Médias Monde.

Le jury a particulièrement apprécié la qualité de l’écriture radio de Paul Lonceint-Spinelli, mais aussi le goût qu’il porte à la présentation et la place qu’il accorde au rôle de présentateur au sein d’une rédaction radio.

Bravo ⁦@Spinelli_Pl⁩, étudiant de l’@IjbaOfficiel, lauréat de la Bourse Lescaut 2023. Il remporte un CDD d’un an à la présentation des journaux de ⁦@RFI⁩. Bienvenue Paul ! pic.twitter.com/tkyzk1eau7 — Liza Chaboussant (@Chabliz1) April 6, 2023

« Le Prix Charles Lescaut », organisé depuis 1997 par RFI, offre chaque année à une étudiante ou un étudiant en école de journalisme un contrat d’un an au sein de la rédaction de la radio mondiale. Les candidats au prix sont proposés par quatorze écoles de journalisme françaises reconnues : le Centre de Formation des Journalistes (CFJ), Sciences Po Paris, l'Institut Pratique de Journalisme (IPJ), l'École des Hautes Études en Sciences de la Communication et de l'Information (CELSA), l'Institut Français de Presse (IFP), l'École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), l'École de Journalisme et de Communication de Marseille (EJCAM), École Publique de Journalisme de Tours, l'IUT de Lannion, l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA), l'École de Journalisme de Toulouse (EJT), le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg (CUEJ) l’École de Journalisme de Grenoble (EJDG) et l’École de Journalisme de Cannes (EDC).

Ce Prix du journalisme a été créé en hommage à Charles Lescaut, reporter à RFI et au journal Le Monde, disparu en 1989.

► Le jury du Prix Charles-Lescaut 2023 était composé de :

Liza Chaboussant , présidente du jury, Secrétaire Générale des Rédactions des RFI,

, présidente du jury, Secrétaire Générale des Rédactions des RFI, Frédérique Misslin , adjointe à la Directrice de RFI, chargée de l’Information Monde,

, adjointe à la Directrice de RFI, chargée de l’Information Monde, Laurent Correau , rédacteur en chef du service Afrique de RFI,

, rédacteur en chef du service Afrique de RFI, Emmanuelle Klotz , rédactrice en chef adjointe à RFI,

, rédactrice en chef adjointe à RFI, Adrien Delgrange, présentateur du journal en français facile sur RFI,

présentateur du journal en français facile sur RFI, Maya Siblini , adjointe à la Directrice chargée de l’antenne arabophone de F24

, adjointe à la Directrice chargée de l’antenne arabophone de F24 Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique de F24

