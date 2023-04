Qui pour veiller sur l’œuvre de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges?

L'État, une université étrangère, les neveux de sa veuve ? Après avoir farouchement défendu l’œuvre de son défunt mari pendant 37 ans, Maria Kodama, est morte d’un cancer le 26 mars sans laisser de testament. RFI a rencontré son avocat à Buenos Aires.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Borges, décédé en juin 1986 à Genève, l'avait épousée deux mois avant sa mort et n'avait pas d'enfant. Maria Kodama, qui était elle-même écrivaine, collaboratrice de longue date de l'écrivain, est décédée le 26 mars à Buenos Aires à 86 ans. Lorsqu’il apprend qu'elle n’a pas laissé de testament, son avocat Fernando Soto tombe de sa chaise. « Je n’en revenais pas car elle m’avait dit il y a des années qu’elle avait mis ses affaires en ordre et que son héritier serait encore plus strict qu’elle », raconte-t-il.

D’autant plus surprenant que Maria Kodama avait été la gardienne sourcilleuse et exigeante de l’œuvre de Borges pendant des années et qu’elle avait déjà exprimé ses intentions. « Il y a peu, elle m’a dit que des universités japonaise et américaine seraient chargées de l’œuvre, affirme-t-il. Mais elle choisissait toujours soigneusement ses mots, et elle ne m’a jamais dit : "j’ai fait mon testament". Elle m’a dit : "j’ai mis mes affaires en ordre". »

Un souhait qu’elle aurait renouvelé sur son lit de mort, sans avoir le temps de le coucher noir sur blanc. En l’absence de testament et d’héritier connu, c’est à l’État que reviendrait l’œuvre de Borges, ce que ni lui, ni Maria Kodama n’aurait voulu, selon Fernando Soto. « S'il y avait des héritiers, il fallait qu’ils apparaissent rapidement, car j’avais peur que l’État hérite de tout, ce qui aurait été un désastre selon moi. Et de façon incroyable, des héritiers qui étaient à Buenos Aires se sont présentés en moins de 24 heures. »

Cinq neveux en tout, les enfants, du frère décédé de Maria Kodama, dont elle n’avait jamais mentionné l’existence ni à son avocat, ni à ses amis. Que feront-ils de l’œuvre de l’auteur de Fictions ou du Rapport de Brodie ? Exauceront-ils le vœux formulé par leur tante avant de mourir ? Peu probable, selon Fernando Soto, qui par ailleurs n’écarte pas un nouveau coup de théâtre. « Il peut encore se produire un millier de choses ! »

