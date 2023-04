Le Festival de Cannes 2023 invite «la nouvelle génération» de réalisateurs africains

La présence de cinq films africains en sélection officielle, dont deux en lice pour la Palme d’or, est la grande surprise de l’édition 2023 du plus grand festival de cinéma au monde. Lors de la présentation, ce jeudi 13 avril, le directeur général Thierry Frémaux a souligné aussi le retour en force de l’Italie avec trois films, le double retour du réalisateur allemand Wim Wenders et adressé une invitation personnelle à Martin Scorsese à entrer en compétition.

Publicité Lire la suite

En 2023 s’ouvre au Festival de Cannes un nouveau chapitre pour les cinéastes venus du continent africain, avec la présence de films d’Afrique du Nord, de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique de l’Est. Thierry Frémaux, directeur général et chef d’orchestre de la programmation, a évoqué une « nouvelle génération, dont beaucoup de réalisatrices ». En effet, deux des six réalisatrices en lice pour la Palme d’or sont africaines. Du jamais vu.

Jusqu’ici, un réalisateur africain en sélection officielle, c’était souvent considéré comme une exception, et le Festival rendait souvent hommage aux doyens du cinéma africain à travers cette plus prestigieuse sélection du monde. L’édition 2023 changera la donne. « Il y a un avant et un après Cannes », avait justement remarqué Iris Knobloch, la nouvelle présidente du Festival.

Ramata-Toulaye Sy et Kaouther Ben Hania entrent en lice pour la Palme d’or

Ce changement d’ère est incarné par Ramata-Toulaye Sy. La jeune réalisatrice sénégalaise vient de réaliser un conte de fées en réussissant avec son premier film, Banel et Adama, une entrée en compétition au Festival de Cannes avec ses acteurs Mamadou Diallo et Khady Mane. Un exploit d’autant plus époustouflant qu’elle avait réalisé son premier court métrage, Astel, primé au Festival du court métrage à Clermont-Ferrand, qu’en 2021.

Les frissons de se trouver pour la première fois en lice pour la Palme d’or seront partagées par la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania. Après avoir impressionnée en 2017 avec La Belle et la Meute dans la section Un certain regard à Cannes et en 2020 avec L’homme qui a vendu sa peau en compétition à la Mostra de Venise, elle présentera un film documentaire, Les filles d’Olfa, au jury présidé par le réalisateur suédois doublement palmé Ruben Östlund.

Et cette nouvelle vague du cinéma africain se déploie aussi avec force dans la prestigieuse section Un certain regard qui fait également partie de la sélection officielle. Et là, ce sont encore trois premiers films qui ont réussi à percer et qui vont forcément apporter de la fraicheur et de la nouveauté. Le Soudanais Mohamed Kordofani présentera Goodbye Julia. Le Congolais Baloji Tshiani a été sélectionné pour Augure (« Omen »). Et le Marocain Kamal Lazraq fait partie de cette prestigieuse liste avec Les meutes.

À ce feu d’artifice du cinéma africain au Festival de Cannes 2023, on pourrait même rajouter un sixième film, l’œuvre Omar la Fraise, « une vision d’Alger iconoclaste et originale », une comédie programmée dans la catégorie Séances de minuit, du Franco-Algérien Elias Belkeddar. Né à Paris, il revient dans ses films souvent sur le pays de son père algérien.

Le « Monsieur Pipi » de Wim Wenders à Tokyo

Au-delà de cette immense surprise africaine, on retrouvera naturellement beaucoup de valeurs sûres voire déjà palmées en compétition, comme le maitre du film social Ken Loach (The Old Oak), le cinéaste-philosophe turc Nuri Bilge Ceylan (Les herbes sèches), le virtuose du fait divers japonais Hirokazu Kore-eda (Monster). Le réalisateur culte finlandais Aki Kaurismaki, Grand Prix au Festival de Cannes pour L’homme sans passé, refait surface avec une œuvre à titre prometteur : Les Feuilles mortes.

Wim Wenders, jadis Palme d’or pour Paris, Texas, revient hors compétition avec un documentaire sur le sculpteur allemand mondialement célébré Anselm Kiefer, mais présente aussi un film incongru en compétition. Perfect Days raconte l’histoire d’un « Monsieur Pipi » heureux qui nettoie les toilettes publiques à Tokyo tout en écoutant du rock.

Le retour en force de l’Italie et des États-Unis

L’Italie a visiblement su convaincre le comité de sélection. Ce dernier a choisi trois films italiens parmi les plus de 2 000 films candidats. Nanni Moretti, Alice Rohrwacher et Marco Bellocchio seront en lice pour la Palme d’or. Et les États-Unis, souvent perçus comme un simple fournisseur de stars pour les défilés sur le tapis rouge, affichent également une présence inhabituelle en compétition. Les films de Wes Anderson (Asteroid City) et Todd Haynes (May December) seront peut-être accompagnés par la nouvelle création du légendaire Martin Scorsese. Pour l’instant, le mythique réalisateur de Taxi Driver n’a pas encore confirmé s’il veut entrer dans l’arène parfois redoutable de la compétition avec Killers of the Flow Moon, une production avec les deux légendes vivantes du cinéma, Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.

Trần Anh Hùng , Justine Triet et Catherine Breillat

La présence de films français en compétition apparaît cette année plutôt faible, même si le casting des trois longs métrages en lice semble prometteur : Juliette Binoche et Benoît Magimel incarneront La passion de Dodin Bouffant du Franco-Vietnamien Tràn Anh Hung ; la star allemande Sandra Hüller et Swann Arlaud (César du meilleur acteur pour Petit Paysan) feront l’Anatomie d’une chute de Justine Triet. Et, après quelques soucis de santé, la réalisatrice Catherine Breillat revient en force avec sa réputation sulfureuse en présentant L’Eté dernier, l’histoire d’une avocate, mère de deux petites filles, qui vivra une aventure avec le fils de 17ans issu du premier mariage de son mari.

Le 76e Festival de Cannes ouvrira le 16 mai avec un film présenté en première mondiale, mais hors compétition. Jeanne du Barry raconte l’ascension et la chute de la favorite du roi Louis XV. Cette fresque historique réalisée et interprétée par Maïwenn aux côtés de Johnny Depp, Melvil Poupaud, Pascal Greggory et India Hair, sortira le même jour dans les salles françaises.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne