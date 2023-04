«African Masks»: Basquiat, Warhol et l’Afrique

03:01 « African Masks » est l’œuvre la plus monumentale de l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains » à la Fondation Louis Vuitton à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

C’est l’un des aspects les plus étonnants et troublants des 160 toiles peintes ensemble dans un temps record de deux ans par Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol : l’apparition d’un univers africain-américain. « African Masks », l’œuvre la plus monumentale de l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains » à la Fondation Louis Vuitton à Paris, était pour Warhol simplement un « chef-d’œuvre africain ».