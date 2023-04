Sloan Kooshan, briser les stéréotypes de genre et de peau par le rire

Portrait libre

D'origine iranienne, né en France et élevé au Canada, Sloan Kooshan a longtemps hésité avant se lancer dans le stand-up en 2021. L'artiste immigrant trans a depuis développé à Montréal son propre collectif informel d'humoristes queers ou alliés issus des diasporas d'Asie du Sud-Ouest et d'Afrique du Nord, et espère faire rayonner toutes les communautés.

De notre correspondant à Montréal,

Dans la lumière tamisée d'un bar de Montréal, Sloan Kooshan, 33 ans, entre sur scène sous les applaudissements nourris des spectateurs. En dix minutes, le comédien enchaîne naturellement deux histoires qui n'ont rien à voir : l'une sur un mariage irano-espagnol et l'intervention gênante d'un lointain parent, l'autre sur des symptômes lui faisant craindre une maladie incurable, qui ne s'avérera être qu'un problème de peau assez commun. Les rires fusent.

Ce dimanche soir de mars, le spectacle rassemble six comédiens et comédiennes, tous et toutes originaires d'Asie du Sud-Ouest et d'Afrique du Nord. « L'objectif est vraiment de promouvoir dans un cadre bienveillant l'humour des minorités et de la diversité, et de les donner à voir », explique Sloan en amorce du spectacle. Certains sont de la communauté queer, d'autres non, tous et toutes brisent des tabous, font rire le public et n'hésite pas à caricaturer au besoin. Danah Saleh par exemple, Palestino-Canadienne, manie un humour mordant et engagé pour sa terre d'origine.

Apprendre malgré le racisme

On retrouve Sloan dans un café de Montréal, le lendemain de son spectacle. « Tout le monde était très content du résultat, mais moi, j'avais l'impression de ne pas avoir réussi à attirer assez de spectateurs », soupire le comédien, qui relativise en s'esclaffant : « après, comme mon père me l'a fait remarquer, organiser un spectacle le jour du Nouvel an perse, quand tout le monde est avec sa famille et en plus un dimanche soir, ce n'était pas très stratégique. »

Sloan n'est pas du genre à avoir énormément confiance en lui : les conditions de son arrivée au Canada n'ont sans doute pas aidé. « Mes parents ont fui la révolution islamique. Je suis né en France en 1989, et à sept ans, je suis arrivé à Montréal. J'ai subi plus de racisme ici », explique le comédien. En France, il habitait à Champigny-sur-Marne, où de nombreuses communautés se soutenaient. Mais au Canada, tout change. Harcèlement scolaire, racisme systémique, tout y passe, se souvient Sloan, un sourire malgré tout accroché au visage :« Une fois, un camarade m'a balancé contre une grille comme une balle, jusqu'à m'en couper le souffle. » Des remarques désobligeantes sur ses origines le pousseront même à demander à sa mère d’éviter de lui faire de la nourriture iranienne !

Les choses empirent après les attentats du 11-Septembre. À cette période, Sloan devient la cible d’islamophobie alors même qu’il n’est pas musulman, et se fait persécuter tous les jours. Passant d'une école à l'autre tous les ans, Sloan tente tant bien que mal de poursuivre sa scolarité. Finalement, en 2010, il réussit à intégrer l'université en cinéma à Montréal. « J'aimais énormément le documentaire. Moins la fiction… je me souviens d'un scénario de camarades qui mettaient en scène un grand méchant schizophrène, sans qu'ils ne s'interrogent sur l'impact que ces clichés pouvaient avoir. Moi, je préférais coller au réel. » Le milieu du cinéma étant bouché, Sloan change de voie après avoir obtenu son diplôme. Dans la continuité de ses réflexions sur les stéréotypes, il intègre un cursus en psychologie en 2016, pour donner de la visibilité aux personnes trans dans les travaux universitaires. « On m'a ri au nez quand j'ai voulu changer de cursus. Finalement, j'ai fait six années d'études et une thèse sur le sujet ! »

Publiciser les luttes

La période des confinements est particulièrement difficile. Sloan, parti de chez ses parents, doit finir sa recherche en psychologie sur l'impact des publicités sexualisées sur les personnes trans et s'apprête à commencer sa transition après avoir réalisé son coming-out. « Les gens n'imaginent pas la violence qu'a exercé la pandémie sur les personnes trans. Notre communauté a été touchée par des vagues de suicide, de nombreux et nombreuses d'entre nous ont été stoppés en pleine transition. »

Sa transition prend du retard dès le premier confinement, en 2020, alors que le chemin a déjà été long. « En mars, je venais d'avoir l'autorisation pour commencer le traitement hormonal, après des mois à batailler. On me disait, comme à de nombreuses personnes trans, que je n'étais pas stable psychologiquement : mais c'était justement le fait de ne pas pouvoir faire ma transition qui me rendait mal ! », s'indigne le comédien.

Paradoxalement, c'est pendant cette période très difficile de sa vie qu'il a trouvé la force d'avancer. « Je me suis décidé à arrêter de me lamenter sur mon sort. Maintenant, je me donne un temps limité quand j'ai un coup dur, et après, j'avance », résume Sloan. Il profite du confinement pour finir sa thèse en psychologie, s'engager dans l'activisme trans et suivre des formations en ligne sur le jeu d'acteur. En août 2021, une amie l'invite à monter sur scène pour faire du stand-up : « Ça m'a vraiment marqué. J'avais toujours rêvé de faire du stand-up depuis ado, mais je n'avais jamais osé ».

Aujourd'hui, Sloan travaille dans une banque, pour payer le loyer. En parallèle, il continue à travailler ses spectacles et vient de commencer le théâtre d'improvisation : « Le rire permet de passer énormément de message, de lutter contre les stéréotypes à l'égard des minorités et la diversité. » Depuis le début de la révolte en Iran, il ne s'est jamais senti aussi fier de son origine iranienne. Mais nécessairement, le jeune humoriste craint pour ses amis restés là-bas, alors il leur parle moins de peur de les mettre en danger. Une motivation supplémentaire pour représenter les Iraniens sur scène : « Plus que tout, dans le stand-up, j'espère pouvoir devenir la voix de mon peuple. »

