Musique: le pianiste légendaire de jazz Ahmad Jamal est mort

Ahmad Jamal, l'une des plus grandes stars du monde du jazz, est mort à l'âge 92 ans. Pianiste afro-américain auteur d’une discographie impressionnante, il a marqué plusieurs générations de musiciens.

Son doigté délicat et son phrasé unique, à la fois dynamiques et légers, ont fait d’Ahmad Jamal un musicien de jazz connu dans le monde entier. Compositeur, mais aussi chef d'orchestre, il s'est surtout distingué comme un pianiste hors pair. Il devient une légende en 1958 avec son album Pershing Jazz club, vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Selon le New York Times, c'est devenu l'un des disques instrumentaux les plus vendus de l'époque. Un fait rare pour les jazzmen, peu habitués à côtoyer le sommet des charts.

Né en 1930 sous le nom de Frederick Russell Jones à Pittsburgh, en Pennsylvanie, l'Afro-Américain commence la musique dans les années 1940. Jeune prodige éclectique, fou de Mozart et de Debussy, il s'affirme dans le jazz et se démarque pour son swing implacable. Un style fondé sur l'improvisation, parfois aux accents romantiques. Les ruptures de rythme et les silences, comme sur son disque mythique Poinciana, sorti en 1963. Son concept musical innovant a influencé les plus grands musiciens tel le trompettiste Miles Davis.

Quelque 80 albums et de prestigieuses récompenses

En plein mouvement pour les droits civiques et alors que de nombreux jazzmen prennent publiquement position, Ahmad Jamal ne se place sous aucune bannière et reste à l'écart du Black Power. L'album The Awakening paru en 1970 reflète cette position, en rejetant les slogans politiques de l'époque.

Avec près de 80 albums, Ahmad Jamal a fait le tour des plus grandes scènes du monde et a reçu les récompenses les plus prestigieuses, notamment un Grammy Awards pour l'ensemble de sa carrière longue de plus de 70 ans. Malgré l'âge, l'enfant de Pittsburgh n'a jamais renoncé à la musique. Dans une interview accordée au Times fin 2022, Ahmad Jamal déclarait : « J'évolue toujours, chaque fois que je m'assois au piano ». « J'ai toujours des idées nouvelles ».

