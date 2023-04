Un artiste allemand primé pour une photo réalisée par une intelligence artificielle

Le photographe allemand Boris Eldagsen pose à côté sa photographie «Pseudomnesia: The Electrician» créée à l'aide d'une intelligence artificielle, Berlin, le 18 avril 2023.

L'intelligence artificielle est de nouveau au coeur d'une polémique. Cette fois, c'est le monde de la photographie qui est en émoi après la révélation qu'un cliché primé lors des Sony World Photography Awards avait été généré par une IA. L'artiste allemand Boris Eldagsen explique avoir voulu susciter le débat.

Publicité Lire la suite

L'image aux tons sépias met en scène, dans un style rétro deux femmes, l'une, plus âgée, semblant se réfugier derrière l'autre. Elle fait partie, explique Boris Eldagsen, d'une série sur les faux souvenirs. Et pour cause : l'artiste allemand de 53 ans n'a pas pris cette photo. L'image a été générée par une intelligence artificielle.

« Un singe effronté »

Il reconnaît avoir déposé sa candidature « comme un singe effronté », ce sont ses termes. Il voulait voir, dit-il, si les concours internationaux étaient préparés à l'arrivée de ces oeuvres. La démonstration par l'absurde prouve qu'il n'en est rien.

Boris Eldagsen a finalement décliné sa récompense. Il affirme avoir juste voulu ouvrir le dialogue sur le futur de la photographie, et marquer l'histoire pour accélérer la prise de conscience. De son côté, la World Photography Organisation estime impossible toute discussion avec l'artiste. Mais précise que la catégorie créative dans laquelle concourait ce cliché controversé permet justement toutes les audaces.

Un monde déstabilisé

Boris Eldagsen aura au moins réussi à faire parler de lui. Et agiter le petit monde de la photographie déjà bien déstabilisé par la puissance et la facilité d'utilisation de l'intelligence artificielle.

►À lire aussi : Évolutions et surprises des usages du numérique dans le monde

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne