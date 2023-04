«La Mécanique poétique d’Adama Sylla», photographies d’une époque au Sénégal

Adama Sylla, Plage de Ndar Tout, Saint-Louis, Sénégal, 1980. Photo issue de l’exposition «La Mécanique poétique d’Adama Sylla». © Galerie Talmart – Paris

Texte par : Muriel Maalouf

C'est le contemporain de Malick Sidibé. Mais le photographe sénégalais de 89 ans Adama Sylla est moins connu. Et pourtant, ce natif de Saint-Louis, où il vit toujours et où il a été conservateur au Centre de recherche et de documentation, n'a eu de cesse de photographier la société qui l'entoure. Ses très nombreuses photos, en noir et blanc principalement, sont un véritable témoignage d'une époque.

A l'occasion de cette exposition orchestrée par le commissaire ivoirien Ange-Frédéric Koffi, les deux galeries parisiennes Talmart et La La Lande offrent un choix de ces images prises entre 1960 et 1980, ainsi qu'une série sur les lutteurs. Il fait bon vivre dans le Sénégal d'Adama Sylla. Images de jeunes gens de sortie en pleine discussion vêtus de pantalons pattes d'éléphant. D'autres installés sur une dune devisant boubou gonflé au vent. Un regard parfois droit dans l'objectif donne toute sa force à l'image, comme celui de cette petite fille attablée avec sa famille autour d'un repas. Un Sénégal moderne et urbain « Les photos que nous présentons portent surtout sur la décennie des années 1970, explique Marc Monsallier de la Galerie Talmart. C'est une décennie très importante puisque le Sénégal a dépassé ses dix ans d'indépendance. Il y a un enthousiasme, une vraie confiance dans la culture, et le président Senghor y est pour quelque chose… Adama Sylla a photographié et documenté la première édition du Festival des Arts nègres de 1966. Il y a une préoccupation de documenter au maximum les gens dans leurs coutumes, lorsqu'ils mangent, se marient… » Il y a un souci de documentation chez Adama Sylla qui frôle par moment l'anthropologie. On peut ainsi admirer une série de photos de coiffures féminines, d'autres montrant diverses tenues vestimentaires. Le tout loin du regard exotique que peuvent avoir certains photographes occidentaux. Adama Sylla met l'accent dans ses images sur un Sénégal moderne, urbain où les corps et les regards nous accrochent et nous sont proches. Impressions de l'exposition «La Mécanique poétique d'Adama Sylla». © Galerie Talmart – Paris {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} ► La Mécanique poétique du doyen photographe sénégalais Adama Sylla est présentée jusqu'au 22 avril aux galeries parisiennes Talmart et La La Lande.