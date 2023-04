«Le jeune imam» de Kim Chapiron, un aller-retour entre la France et le Mali, entre le Mal et le Bien

Entretien croisé

C’est l’histoire d’Ali Diallo. Cet enfant à la dérive dans une banlieue parisienne sera envoyé par sa mère au Mali pour apprendre le respect de la vie dans le village natal de sa maman. Transformé par la religion, Ali revient quelques années plus tard dans sa cité et devient « Le jeune imam ». Voilà le point de départ d’une tragédie humaine qui va suivre, intelligemment écrite et réalisée par Kim Chapiron et interprétée avec une souveraineté sensible par Abdulah Sissoko. Entretien croisé.

RFI : Pourquoi ce titre Le jeune imam qui fait tout de suite penser à l’islam ?

Kim Chapiron : Je l’ai choisi, parce que mon film traite la trajectoire du jeune imam Ali Diallo. On y voit son enfance et le moment où il va devenir imam. L’imam est celui qui guide, donc on pourrait parler de l’apprentissage de la guidance. À travers du mot « jeune », il y a toutes les qualités et tous les défauts de la jeunesse, c’est-à-dire le côté impulsif et imprudent, mais aussi le côté inventif et vivant. L’association de ces deux mots était importante pour moi dans le sens où l’on traite d’un nouveau rapport à la guidance que l’on peut observer aujourd’hui en France. Et j’aime beaucoup la sonorité de « imam ». C’est un mot qui sonne très bien.

RFI : Quelle est la qualité la plus importante pour incarner un imam ?

Abdulah Sissoko : J’ai essayé de partir de moi-même. Et ma qualité, c’était peut-être une part mystique, très calme, très attentive à l’écoute. Parce qu’un imam doit être à l’écoute de sa communauté. Il doit être préparé, il doit savoir ce dont il parle.

RFI : Avez-vous déjà rencontré un imam comme Ali ?

Abdulah Sissoko : J’ai déjà rencontré des imams, mais un imam comme Ali, non. Ali, c’est une histoire basée sur plusieurs faits. Du coup, je ne sais pas si un imam comme lui ça existe vraiment. Peut-être que ça existe…

RFI : Le premier plan du film montre une salle de prière dans une mosquée située dans une cité en banlieue parisienne. Visuellement, vous cumulez dès le départ « salle de prière », « mosquée », « islam », « cité », « banlieue ». Votre but était-il d’amener les spectateurs tout de suite à un lieu peuplé de tous les fantasmes ?

Kim Chapiron : Cette séquence d’ouverture était très importante pour moi. Aujourd’hui, on est un spectateur très distrait. Je pars du principe, si je ne réussis pas à rattraper mon spectateur, si je ne le saisis pas, il va regarder son téléphone portable et très certainement faire autre chose. Donc, contre la distraction de mon prochain, je me devais de faire une première scène très impactante. Découvrir cette mosquée à travers une scène intrigante, tous ces pèlerins, habillés tout en blanc, qui reviennent de leur pèlerinage, cette prise d’otage très confuse de cette mosquée, plonge les spectateurs dans plein d’interrogations. Une interrogation, qui, j’espère, durera et tiendra en haleine pendant la totalité du film. Bien sûr, le choix des lieux est important, ce sont des lieux qui génèrent beaucoup de curiosité. Donc mélanger le côté dramatique, mélanger la curiosité des questions contemporaines, en plus de saupoudrer de technicité de mise en scène, fait une très belle séquence d’ouverture de cinéma.

« Le jeune imam », un film de Kim Chapiron. © Lyly Films - Srab Films

RFI : Ali est un ancien ado à la dérive qui devient un imam très populaire, adulé dans la cité où il vit. En tant qu’imam, il cherche aussi la gloire au travers les réseaux sociaux. Cet « imam 3.0 », est-ce qu’il cherche plutôt des followers que des fidèles ?

Abdulah Sissoko : Lui-même, il ne sait pas trop. Ali arrive un peu perdu, dix ans après avoir quitté son pays, la France. Il arrive comme ça et il a l’intention de faire un business d’invendus d’Amazon etc. Et là, on lui propose d’être imam. Il ne s’attendait pas ça, mais il se dit : ah, peut-être cela va faire plaisir à ma mère. Pour cela, l’ancien imam lui dit : interroge tes intentions ! Pourquoi tu fais tout cela ? Est-ce pour ton peuple ou est-ce pour ta communauté ? Est-ce pour aider les musulmans ? Ou est-ce que tu fais tout cela pour ta maman ? C’est ça ce que Ali ne sait pas encore. Il va l’apprendre petit à petit.

RFI : On suit le jeune imam, sans que la religion soit sur le devant de la scène. Au cœur de l’histoire il y a plutôt une phrase simple : « j’ai confiance en toi ».

Abdulah Sissoko : Oui, complètement. L’islam est le fond de ce film. Cela aurait pu être une autre communauté. Le film aurait pu s’appeler autrement. C’est surtout l’histoire d’une mère et de son fils. L’amour qu’il y a entre eux. Cette pudeur entre eux qui existe chez plein de familles africaines. C’est vraiment une histoire d’amour et la religion, c’est le fond, le décor. Ce n’est pas un film qui parle de l’islam. C’est un film qui parle de l’histoire de cet imam, Ali Diallo, et de sa maman.

RFI : Le jeune imam évoque plusieurs fois un « islam apaisé ».

Kim Chapiron : L’enjeu principal de ce film est cette magnifique relation entre cette maman et son fils. C’est absolument central. Le film parle d’une très grosse blessure, à la fois du côté de la maman, à la fois du côté du jeune imam Ali Diallo. À travers cette blessure et cette guérison, moi, en tant que non-croyant, j’interroge aussi mon rapport au sacré et à l’invisible, à la transcendance. Cet amour entre ce fils et sa maman triomphe de toutes les situations, même les plus terribles.

« Le jeune imam », un film de Kim Chapiron. © Lyly Films - Srab Films

RFI : Au début du film, il y a un aller-retour doté de dimensions multiples. C’est un aller-retour entre l’enfance et l’âge adulte du jeune imam, un aller-retour entre la France et le Mali, un aller-retour entre une banlieue et un village, un aller-retour entre les racines du Mal et les racines du Bien. Est-ce un film avec des vertus thérapeutiques ?

Kim Chapiron : Moi, personnellement, c’est ça ce qu’il m’a fait. À travers le film, on ressent l’humanité de tous ces personnages. Quand on traite de la famille, on est au plus proche de la vérité des cœurs. J’ai l’impression qu’on peut enlever – le temps d’un film – son costume social. On ne peut pas tricher avec sa maman, on ne peut pas tricher avec ses frères et sœurs. La colère est réelle, l’amour est réel. Oui, c’est un film qui fait beaucoup de bien et qui est à l’opposé de là où on l’attend. Dans cet espace médiatique absolument saturé - et saturé pour de mauvaises raisons -, on arrive justement avec une volonté de douceur et d’anti-polémique. Oui, c’est thérapeutique.

RFI : On voit un jeune imam plongé dans la vie de tous les jours : il fait ses courses, roule à vélo, a un petit job à côté pour gagner un peu sa vie, il n’a pas de problème d’assister à un mariage mixte… C’est la vie banale d’un islam qui ne fait pas de vague. Le jeune imam, rend-il visibles un imam et un islam qui sont normalement invisibles ?

Abdulah Sissoko : Les imams sont avant tout des êtres humains. C’est pour cela que Kim Chapiron a décidé de montrer la vie d’Ali Diallo en faisant les courses, en étant en consultation, à la mosquée, en dehors de la mosquée… Sa vie, ce sont avant tout des êtres humains. Est-ce que cela montre un autre islam ? Non, c’est le même islam. C’est juste qu’on n’en parlait pas. On en parlait en mal ou c’était pour stigmatiser, alors que là, le film essaie de montrer comment cela se passe vraiment dans la communauté musulmane, comment se passe vraiment la vie d’un imam, même si tout le monde n’a pas une vie aussi rapide et speed que Ali Diallo. Je suis content que Kim Chapiron et Ladj Ly aient très bien écrit ce scénario. C’est une vérité.

RFI : Parmi les co-scénaristes figure Ladj Ly avec qui vous avez tourné plusieurs films et construit le collectif Kourtrajme, célèbre pour ses écoles de cinéma gratuites. Comme Les Misérables, Le jeune imam se passe aussi en banlieue parisienne, à Montfermeil. En revanche, dans votre film, il n’y a pas de confrontation entre des Noirs et des Blancs, entre des policiers et des banlieusards, entre des musulmans et les autres. Tout se passe entre musulmans, l’amour, la jalousie, et même l’arnaque des pèlerins. Peut-on parler d’une suite « apaisée » des Misérables ?

Kim Chapiron : Le film se passe à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, comme Les Misérables, parce que c’est la ville où a grandi Ladj Ly. Moi, c’est la ville de mes grands-parents, la ville de ma mère, de mon oncle, de ma tante. Donc, témoigner d’une histoire qui se passe là-bas, pour nous, était assez naturel. Énormément d’acteurs de ce film habitent là-bas. On ne s’est même pas posé la question. Le film s’est fait naturellement là-bas. Est-ce la suite des Misérables ? Oui et non. Oui, parce qu’on y croise plein de personnages qui étaient déjà là dans Les Misérables. Et non, parce qu’on peut vivre quelque chose de totalement différent que notre voisin de palier. Il y aura certainement d’autres films, je ne le dirai pas…

Abdulah Sissoko : Je ne sais pas si on peut parler d’une suite des Misérables. C’est vraiment une histoire à part. C’est vrai, cela se passe à Montfermeil, mais comme Ladj, Kim et toute la clique ont beaucoup grandi à Montfermeil, du coup, ils aiment bien valoriser leur quartier et montrer que dans leur quartier, il y a aussi des histoires. Nous aussi, on a des histoires à raconter. Je pense qu’il faut un peu de changement. Dans le cinéma, on entend toujours parler des mêmes histoires et on voit un peu les mêmes têtes. Là, c’est cool que plein d’acteurs et d’actrices inconnus arrivent et racontent leur histoire. Chez la plupart, cela part d’eux-mêmes : la maman, moi, mes deux petites sœurs, mon cousin, l’ancien imam…, on a tous essayé de ramener un peu de nous dans ces rôles pour raconter une histoire. Et je trouve que c’est bien réussi. En tout cas, moi, je suis content du film.

« Le jeune imam », un film de Kim Chapiron. © Lyly Films - Srab Films

