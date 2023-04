Le célèbre animateur américain Jerry Springer est mort

Connu pour ses émissions controversées émaillées de jurons, vulgarités et altercations physiques, le célèbre animateur est décédé paisiblement ce jeudi 27 avril à Chicago, à l'âge de 79 ans, après « une courte maladie », a indiqué le site people TMZ, citant une source familiale.

Le monde de la télévision américaine est en deuil. Comme le rapporte le site people TMZ, Jerry Springer serait décédé d'un cancer du pancréas, diagnostiqué il y a quelques mois. « La capacité de Jerry à communiquer avec les gens était au cœur de son succès dans tout ce qu'il entreprenait, a commenté Jene Galvin, un porte-parole de la famille et ami de l'animateur, dans un communiqué cité par CBS. Il est irremplaçable et sa perte est la source d'une immense douleur, mais les souvenirs de son intelligence, son cœur et son humour resteront gravés dans les mémoires. »

Né en 1944 de parents immigrés juifs allemands dans le métro londonien, qui servait alors d'abri anti-aérien, Jerry Springer s'est présenté sans succès pour le Congrès américain en 1970 avant d'être élu en 1977 maire de Cincinnati dans l'État de l'Ohio, dans le nord-est des États-Unis. Il a dirigé cette ville pendant un an.

Le symbole de la « Trash TV »

Si l'animateur était aussi connu, c'est notamment grâce au succès de son émission avec « The Jerry Springer Show », lancé en septembre 1991 et devenue depuis culte. Souvent qualifiée de racoleuse, l'émission, devenue symbole de la « trash TV » (télé-poubelle) américaine, était au départ un talk-show classique, axé sur des sujets de société et sur la vie politique américaine. Jerry Springer était à la manœuvre dans un style relativement policé. Après quelques années pour améliorer les audiences, il avait radicalement changé le ton de son programme, basculant dans la quête du spectaculaire à tout prix.

Dans la majorité des épisodes, des invités venaient parler de leurs problèmes de couple ou de famille, exposer adultère, tromperies et bassesses. Orientée par les soins du présentateur, la discussion se finissait régulièrement en empoignades, les protagonistes étant retenus, ponctuellement seulement, par des agents de sécurité. Chauffé à blanc, le public réagissait au quart de tour, et finissait souvent par scander « Jerry ! Jerry ! », euphorique.

I Want A Divorce! Watch HUNDREDS of FULL classic episodes of Jerry Springer! Check out https://t.co/HdVIpOAl9R today! #JerrySpringer pic.twitter.com/3KOcVoTp3f — Jerry Springer Show (@SpringerTV) December 10, 2022

À la fin des années 90, l'émission affichait la meilleure audience des programmes de journée, devant « Oprah », le talk-show incontournable de la présentatrice Oprah Winfrey. Sa popularité était alimentée par quelques épisodes devenus des références, comme une bagarre entre des prostituées et leurs proxénètes ou entre des membres du Ku Klux Klan et des représentants de l'association Jewish Defense League, qualifiée de « groupe terroriste » par le FBI.

Le Jerry Springer Show a tant marqué la culture populaire anglo-saxonne qu'il a inspiré une comédie musicale, « Jerry Springer: The Opera », jouée avec succès à Londres notamment à partir de 2003. L'émission ne faisait plus autant parler d'elle depuis le début des années 2010, mais était toujours diffusée quotidiennement sur la quasi-totalité du territoire américain jusqu'à son arrêt définitif en 2018.

(Avec AFP)

