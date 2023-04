«Le jeune imam» de Kim Chapiron, une suite apaisée des «Misérables» de Ladj Ly?

Le réalisateur Kim Chapiron a co-écrit Le jeune imam avec Ladj Ly, cinéaste du film culte Les Misérables. Les deux films se passent à Montfermeil et chacun raconte une vie tragique en banlieue parisienne. Mais cette fois, les confrontations entre banlieusards et policiers ont laissé place à un parcours inattendu. Ali, un ancien garçon délinquant transformé en jeune imam acclamé et adulé, doit faire face à son destin.