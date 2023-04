Un roman inédit de Gabriel Garcia Marquez annoncé pour l'an prochain, dix ans après sa mort

En France, depuis l'an dernier, l'éditeur Gallimard publie des livres posthumes de Louis-Ferdinand Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Mais l'an prochain, en Amérique latine, l'événement littéraire devrait être la publication d'un nouveau roman de Gabriel Garcia Marquez.

L'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, auteur du célèbre Cent ans de solitude et prix Nobel de littérature, est mort en 2014. Mais la maison d'édition Random House a annoncé qu'elle sortirait au printemps prochain un roman inédit de lui.

L'affaire remonte à 1999 quand, à Madrid, Gabriel Garcia Marquez présentait lors d'une lecture un conte, point de départ, expliquait-il, d'un futur livre – qui ne sera finalement jamais publié de son vivant.

Ce sera donc fait pour les dix ans de la mort de Gabo. En Agosto nos vemos (« Nous nous verrons en août ») raconte, sur 150 pages, cinq voyages d'une femme de 52 ans qui, tous les 16 août, se rend sur la tombe de sa mère dans une île des Caraïbes et qui, à chacun de ses voyages, a une aventure avec un inconnu.

Gabriel Garcia Marquez, connu pour réécrire de nombreuses fois ses romans, n'était pas arrivé à une version qui lui convienne, expliquait son éditeur, un an après sa mort. Toutes les versions du livre sont donc restées, avec les autres archives personnelles de l'écrivain, à l'Université du Texas, qui les avait achetées à sa famille après son décès.

Et finalement, après des années d'hésitation, ses fils ont donné leur feu vert pour que le livre soit publié, estimant que le travail de leur père était « trop précieux pour ne pas être lu en Colombie et sur le reste de la planète ». Selon l'Institut Cervantes, Gabriel Garcia Marquez est aujourd'hui l'écrivain de langue espagnole le plus traduit au monde.

