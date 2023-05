Iran, Afghanistan : les théocraties en guerre contre la liberté de la presse

Liberté de la presse

Ce sont trois histoires emblématiques, celles de deux femmes et d’un homme, que nous avons choisies de vous raconter en cette Journée mondiale de la liberté de la presse. Ces trois journalistes, deux Iraniennes et un Franco-Afghan, ont été emprisonnés pour s’être montrés fidèles à leur devoir professionnel.

Publicité Lire la suite

En 2022, RSF [Reporters sans frontière] classait l’Iran 178e pays en matière de liberté de la presse, suivi seulement par deux États totalitaires, l’Érythrée et la Corée du Nord. Encore faut-il préciser que cette évaluation est parue avant la mort de Jina Masha Amini le 16 septembre 2022, arrêtée par la police des mœurs pour un « port non approprié du voile » suivi d'une vague d'arrestations de près de 20 000 personnes dont un nombre important de journalistes.

C’est son interpellation violente, selon plusieurs témoignages directs, qui plonge le 13 septembre cette étudiante de 22 ans dans un coma dont elle ne se réveillera pas. La fuite d’une radiographie révélant un grave traumatisme crânien confirme cette hypothèse obstinément niée par le pouvoir, et donne naissance à un mouvement de protestation inédit, connu désormais sous le slogan « Femmes, vie, liberté ».

Niloofar Hamedi, première journaliste arrêtée après la mort de Masha Amini

Pour Jonathan Dagher, chef du bureau Moyen-Orient de RSF, les journalistes et les femmes ont fait partie depuis lors des groupes les plus visés par la répression. « Niloofar Hamedi, qui a alors 29 ans, est journaliste à Sharg [L’Est], un quotidien du mouvement réformateur iranien, explique Reza Moini, ancien chef du bureau Iran Afghanistan Tadjikistan à RSF. Elle photographie les parents de la jeune femme en pleurs. »

« Après la publication de la photographie sur Twitter, poursuit-il, des femmes ont brûlé leur foulard lors de manifestations spontanées. Niloofar Hamedi a été emprisonnée six jours plus tard à la prison d’Evin (Téhéran), sans aucun chef d’inculpation jusqu’au 26 avril 2023. L’amnistie de février n’a pas entraîné sa libération. »

« Les charges finalement retenues contre elle, commente Jonathan Dagher, sont grotesques : complot, rébellion contre la sécurité de l’État, collaboration avec un gouvernement hostile et propagande contre le régime. » Un sort semblable a été réservé à Elaheh Mohammadi, 35 ans, journaliste au quotidien Ham-Mihan [Le Patriote], qui a suivi les funérailles de Jina Mahsa Amini à Saqqez dans le Kurdistan iranien et a rendu compte d’une attaque de la police durant la cérémonie.

Elah eh Mohammadi, une journaliste habitée par le devoir d’informer

Arrêtée le 29 septembre, elle aussi n’a pourtant fait preuve que d’une extrême conscience professionnelle. « Le prix du taxi pour se rendre à ces funérailles, qu’elle a payé de sa poche, était plus élevé que son salaire, rappelle Jonathan Dagher. Elaleh Mohammadi ne fait pas ce métier pour l’argent, mais pour sa mission d’informer. » Elle aussi a attendu le 26 avril pour connaître les charges tout aussi fantaisistes reconnues à son encontre.

« Il n’y a pas en Iran de ligne rouge très claire, poursuit Jonathan Dagher. Ici, les lignes rouges changent tout le temps, c’est une sorte de chaos organisé. Le pouvoir autoritaire craint la pression du pays et la pression internationale. Il y a un côté idéologique qui parle au nom de Dieu et il y a un côté répressif, avec les services de renseignement, la police des mœurs, les gardes révolutionnaires. »

« La liberté de la presse en tant que concept comme on le connaît en Europe n’a jamais existé en Iran », complète Reza Moini. « L’Iran est l’une des plus grandes prisons au monde pour les journalistes. » Entre septembre et novembre cependant, il n’y a jamais eu autant de journalistes emprisonnés. Malgré les grâces, 26 sont encore aujourd’hui incarcérés, dont 9 femmes. Ces arrestations ont pour fonction de faire un exemple et d'obtenir le silence. « Les libérations, rappelle Jonathan Dagher, s’obtiennent contre des aveux écrits. On parvient ici à maintenir l’illusion du consentement. »

Mortaza Behboudi, journaliste franco-afghan emprisonné à Kaboul depuis janvier

L’itinéraire de Mortaza Behboudi est celui d’un journaliste prodige, qui commence sa carrière à 15 ans en photographiant les manifestations à Téhéran où sa famille a trouvé refuge. Inquiété par le régime, il repart vers l’Afghanistan où il est enlevé suite à un reportage décrivant les liens entre les talibans et le commerce de la drogue. Il commence un long parcours d’exil qui le mène vers la France. Soutenu par la Maison des journalistes à Paris, il apprend le français et obtient la double nationalité en 2020.

Il développe une carrière de documentariste avec Moria, par-delà l’Enfer (2020) sur le camp de réfugiés de Lesbos, diffusé sur Arte. Il est à Kaboul lors de la conquête éclair des talibans le 15 août 2021 et n’a de cesse depuis lors de rendre compte du martyr de sa terre natale, comme journaliste et comme fixeur. Il reçoit le prix Bayeux des correspondants de presse et le prix Varenne en 2022.

Arrêté le 7 janvier 2023 à Kaboul, alors qu’il s’apprête à retirer son accréditation, il est accusé d’espionnage et emprisonné. La nouvelle reste confidentielle jusqu’au 6 février. « Au début, confie son épouse Aleksandra Mostavaja, c’était mieux de ne pas impliquer les médias. Mais la voie diplomatique s’étant révélée infructueuse, nous avons décidé de changer de stratégie. »

Une tribune portée par RSF et 14 médias est publiée le 6 février. Depuis lors, Aleksandra Mostajava n’a pu parler à son mari qu’une seule fois. Concernant sa situation, Reza Moini ne décolère pas : « Il y a un comité de soutien, c’est bien. Mais que fait le ministère des Affaires étrangères ? Le gouvernement doit faire son devoir, car Mortaza Behboudi a la nationalité française. Pourquoi les médias qui, depuis août 2021, l’ont encouragé à se rendre sur place, n’ont-ils pas pensé qu'il pouvait être arrêté ? Pour les dictatures, les journalistes locaux ne comptent pas. »

Une vitrine en solidarité avec Mortaza Behboudi à Douarnenez, en Bretagne, sa ville de cœur, où la solidarité à son égard n'a jamais cessé de s'exprimer, avril 2023. © Olivier Favier RFI

► Pour aller plus loin :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne