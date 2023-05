«Complosphère», «flex office», « covidé», les nouveaux mots des dictionnaires

Quel est le point commun entre les mots « covidé », « écoanxiété », « instagrammable » ou « PLS » ? Ils font tous partie des mots qui intègrent les éditions 2024 des dictionnaires Petit Larousse et Petit Robert.

Comme tous les ans, l’évènement est scruté avec beaucoup d’attention, car il est un reflet des évolutions de notre société. Pour ce millésime, près de 150 mots font leur apparition. Par exemple, on pourra retrouver le terme « covidé », pour désigner une personne atteinte du Covid. Alors que le mot « complosphère », très utilisé lors de cette pandémie, est censé designer, selon Le Robert, ceux qui participent à la diffusion sur internet d’idées jugées complotistes.

Le Petit Larousse donne une bonne place aux anglicismes de plus en plus utilisés dans la vie de tous les jours. Ainsi, on retrouve « flex office », pour designer le bureau nomade ou encore « greenwashing », signifiant l'écoblanchiment. Je n’oublie pas quelques expressions très modernes comme « instagrammable », pour qualifier tout ce qui est digne d’être photographié, puis posté sur le réseau social Instagram.

Ou le sigle « PLS », utilisé cette fois-ci comme une expression pour parler d’un état de mal-être. Lorsque l’on se sent très perturbé, on dit « être en PLS ». Comme à chaque édition, de nombreuses personnalités font leur entrée que ce soit dans le Petit Larousse ou dans le Petit Robert. Par exemple, on pourra désormais y retrouver IAM, le célèbre groupe de hip-hop des années 1990, ou encore le chanteur Stromae.

