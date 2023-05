Le chanteur belge Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée pour raisons de santé

La star belge Stromae a annoncé mardi sur ses réseaux sociaux avoir besoin de « repos » et arrêter totalement sa tournée européenne, déjà stoppée partiellement et qui devait durer jusqu'en décembre 2023.

Publicité Lire la suite

« Je dois accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais », écrit Stromae. « C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui ». L'auteur du tube « Formidable » devait notamment se produire dans plusieurs villes en France, en Belgique, en Allemagne.

Déjà victime de burn-out en 2015

L'artiste de 38 ans avait déjà dû observer une longue pause dans le passé pour cause de burn-out. Essoré par une tournée mondiale XXL dans la foulée de l'album Racine carrée (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, sapé par une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Celui qui compte parmi les artistes francophones les plus écoutés dans le monde était enfin remonté sur scène en 2022, pour présenter Multitude. Ce troisième album lui avait permis de gagner une sixième et septième Victoire de la musique, l'équivalent français des Grammy Awards américains.

« Invaincu », morceau d'ouverture – sur disque et sur scène –, semblait attester de son retour en forme et d'une ambition retrouvée. Il avait aussi confessé des « pensées suicidaires » dans « L'enfer », un morceau à la forte tonalité autobiographique paru en 2022. Stromae n'a jamais fait mystère des problèmes rencontrés lors de son ascension. « Même si on vend du rêve, ça reste un métier et, comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out », avait-il concédé en 2018 dans un entretien à France 2.

► À lire aussi sur RFI Musique : Stromae, itinéraire d’un Bruxellois

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne