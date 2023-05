Jeux vidéo: «Tears of the Kingdom», ou le retour de la légende de Zelda

«The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom», sur Nintendo Switch.

Les fans d'action-aventure ou de médiéval-fantastique l'appellent déjà par son acronyme, « ToTK », pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Les dernières aventures de Link, sur la console Switch, du Japonais Nintendo, sont sorties ce vendredi 12 mai partout dans le monde. Un évènement.

En cette veille de week-end au centre Italie 2, à Paris, des gens de tout âge ont profité de leur pause déjeuner pour aller acheter fissa le nouveau Zelda, avec parfois la même excitation qu'au temps de la Super NES. Nous y étions, nous les avons vus. Ils étaient nombreux !

Dans la queue, Keo demande à Sébastien s'il ne préfère pas télécharger le jeu, compte tenu de l'affluence en caisse. Réponse nette : « Je préfère la cartouche. » Ira-t-elle sur l'étagère rejoindre celles – dorées – de sa toute première Nintendo, la « NES » ? C'est ce qu'il s'est passé pour nous.

« Mon frère Olivier, il est déjà dessus, il a 50 ans cette année, confie Sébastien. Mon autre frère aussi. C'est incroyable, ils arrivent à nous maintenir dedans. Je joue comme quelqu'un de mon âge désormais, qui travaille beaucoup, mais ça me replonge dans mes années de total gamer ! »

« C'est un jeu qui se renouvelle, poursuit-il, c'est pour ça qu'il traverse les générations. Le dernier était très moderne, mais il restait attaché à ses valeurs. Il gardait le côté féérique, la princesse qu'il faut sauver, en incorporant des choses nouvelles, les graphismes d'aujourd'hui. »

Il est vrai que plus les années passent, et plus Link, ainsi que ses acolytes, dans les scènes cinématiques, ressemblent à des personnages tout droit sortis d'un animé d'Hayao Miyazaki. Mais c'est bien lui. « L'heroic fantasy, c'est le genre immortel, qui ne vieillit pas », conclut Keo.

Un enjeu important pour Nintendo

Depuis 1986, avec Mario Bros. ou Donkey Kong, puis Pokémon, de console en console, Zelda a fait la renommée du groupe nippon Nintendo, qui rivalisait autrefois avec Sega et continue, de nos jours, de se frayer un chemin entre la PlayStation, de Sony, et la XBox, du géant Microsoft.

Mais la donne est quelque peu différente ce coup-ci. Car le précédent Zelda, sorti au lancement de la Switch, il y a six ans en 2017, a cartonné. Breath of the Wild s'est écoulé à 29 millions d'exemplaires. Aucun autre opus de la série n'avait ne serait-ce qu'approché un tel succès.

À titre de comparaison, Zelda, en tout, ce sont 125 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis les débuts des aventures du petit bonhomme au bouclier. Aussi, la pression est grande et les enjeux économiques importants, avec ce nouvel opus, Tears of the Kingdom.

Nintendo compte sur son héros vert pour soutenir son activité, alors que les ventes de sa console pourraient observer cette année un repli de 16,5 %, à 15 millions d'unités, selon ses prévisions. Le rêve ultime des Japonais, au fond, serait d'atteindre le milliard de dollars avec lui.

Zelda, ancêtre des « mondes ouverts »

Certes, pour répondre à une demande récurrente des plus fanatiques de ses fidèles, Nintendo a créé, il y a quelques années, par l'intermédiaire d'un livre, une chronologie censée expliquer à quel moment se déroule chacun des épisodes dans la longue fresque du Royaume d'Hyrule.

Ce serait néanmoins mentir que de dire que cette timeline a la moindre cohérence. Car à chaque nouveau support, de la Nintendo Entertainment System à la GameCube en passant par la Nintendo 64, la Game Boy, la DS, etc., Link fait peau neuve : il s'agit de réinventer le mythe.

En 2017, les nostalgiques auront donc été chercher, encore, leur épée dans la forêt, comme au temps de A Link to the Past, sorti en Europe en 1992. Puis, ils auront retrouvé, la larme à l'œil, leurs amis les Gorons, ou les Zoras, se demandant d'où sortaient les Piafs, quand ils avaient manqué The Wind Waker, arrivé en 2003 sur le Vieux Continent.

Zelda fut, en quelque sorte, le premier jeu en « monde ouvert », proposant une carte à explorer au fur et à mesure, au gré des envies du joueur et non selon un ordre pré-établi. GTA, Assassin's Creed : les plus grands succès sur PlayStation ne suivent pas un autre modèle. Une vidéo du journal Le Monde vous aidera à saisir la psychologie.

Carte remaniée pour ne pas s'ennuyer

La problématique est un peu spécifique avec le dernier-né de la lignée. Car comme pour The Adventure of Link (1988), il s'agissait de faire une suite sur le même support que le jeu vidéo précédent, un exercice particulièrement délicat dans la grande épopée du monde de Zelda.

Car précisément, la carte d'Hyrule version Switch, le joueur la connaît déjà, il a même passé des dizaines d'heures à s'y égarer pour en découvrir tous les recoins, en quête d'écailles de dragons par exemple, ou pour s'armer, avant d'aller affronter le Fléau. Alors comment faire ?

« Breath of the Wild était en effet un jeu très horizontal, très en plans. Quand nous avons réfléchi à quelque chose de nouveau pour la suite, nous nous sommes dits que l'espace qui restait, c'était le ciel ou le monde souterrain », explique à Brut Hidemaro Fujibayashi, réalisateur de ce dernier opus.

Et c'est ainsi que le gamer replongera dans l'univers créé en 2017, largement remanié pour incorporer des îles volantes, par l'intermédiaire d'une scène le propulsant avec Link et Zelda dans les entrailles souterraines du château d'Hyrule, à la redécouverte des origines du Royaume. Voir une vidéo de présentation commentée par Eiji Aonuma, le producteur du jeu.

Maintenir la communauté éveillée

Là où son prédécesseur respectait les canons, Tears of the Wind doit donc reprendre le flambeau de Majora's Mask (sorti en 2000) : enrichir l'univers de Zelda sans pouvoir s'en remettre au simple « remake ». C'est bien parti : vendredi matin, il affichait une note moyenne de 97/100 sur Metacritic.

Nous avons nous-mêmes commencé, et nous attendons désormais de finir cet article pour continuer. D'autant que Ganon, le grand méchant de la série, l'antagoniste numéro un de Link, est de retour, alors que le Fléau ne faisait que lui emprunter des traits.

Nouveau jeu dit également nouveau « gameplay », nouvelle manière de jouer. Tout en conservant ce qui a fait la force du précédent. Car Breath of the Wind est un chef-d'œuvre : il était possible d'y faire faire à Link tout ce qui lui aurait été impossible, petit ou grand, dans Ocarina of Time.

C'est d'ailleurs l'une des réussites du précédent Zelda : encore aujourd'hui, des gens partagent leurs petites expériences sur les réseaux sociaux, en masse. Qui a pensé à aller couper l'arbre avec une hache pour le faire tomber dans l'eau et s'en servir comme un pont ? Je vous montre !

La « soluce » n'est pas autorisée

Dans l'univers du jeu vidéo, le précurseur Nintendo, champion de l'innovation depuis le début de son aventure, est à part, resté enfantin, se prêtant d'ailleurs bien, notamment depuis la Wii, à la pratique en famille. Mario Kart a par exemple accompagné beaucoup de gens lors des confinements.

Mais dans l'univers de Nintendo, à la fois constructeur de consoles et créateur de jeux vidéos, The Legend of Zelda est un monde à part également. Cette franchise japonaise a inspiré des générations entières de joueurs, dès l'enfance, et des générations de créateurs de jeux vidéos, aussi.

« Dans Zelda, un méchant n'est pas juste un boss comme Ganon, ce sont aussi toutes les énigmes qui seront sur votre route. Un bon méchant, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va bloquer votre progression et qui nécessite d'utiliser votre imagination pour triompher », résume Hidemaro Fujibayashi.

Le moment pour nous de rappeler qu'il est formellement interdit, à Zelda, d'aller chercher la solution d'une énigme, la « soluce », sur Internet. Partez du principe, même si c'est faux, qu'il ne suffit pas du tout de taper sur Google le nom d'un lieu d'Hyrule pour trouver comment sortir du mauvais pas qu'il vous a réservé.

Pleins de questions existentielles

Qui ne connaît pas Zelda ? Qui ne connaît pas la musique de Zelda, sublimée dans le dernier opus ? Link est un mythe universel, dont le retour était attendu aux quatre coins de la Terre. Les Japonais ont été, décalage horaire oblige, parmi les premiers à pouvoir se procurer le jeu en magasin. Certains ont, comme toujours, fait la queue dès l'aube.

Dans d'autres pays, certains magasins ont carrément décidé d'ouvrir dès minuit pour rendre hommage à l'une des plus célèbres créatures de Shigeru Miyamoto. C'était notamment le cas dans une enseigne parisienne, où 150 personnes se sont rendues en pleine nuit pour acheter le jeu.

À l'heure qu'il est, les plus fous doivent déjà partager avec les copains leurs expériences dans tel ou tel « temple ». À quoi sert la clé, que j'ai trouvée en brûlant un mur recouvert de végétation ? Comment faire fondre le bloc de glace pour dégager l'interrupteur qui se trouve visiblement dessous, et ouvrir la porte ?

Qu'y a-t-il dans ce coffre ? Ont-ils gardé le fameux « jingle » ? Que se passe-t-il si je fais cuire des champignons avec du lait, en y ajoutant une aile de chauve-souris ? Puis-je me servir de cette poule pour voler ? Ce caillou est-il plus solide que ma lame ? Voilà les questions que se posera tout bon joueur de Zelda ce week-end.

