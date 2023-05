Images de justice: à Rennes, les 20 ans du festival de cinéma documentaire

Cinéma documentaire

Se confronter à ce monde, la justice, qui souvent nous garde à distance, avec les outils d’un cinéma documentaire trop peu connu du grand public, tel est le double et passionnant défi lancé chaque printemps par ce festival breton, qui depuis deux décennies invite les spectateurs à réfléchir et échanger.

Publicité Lire la suite

L’association Comptoir du doc fête son quart de siècle et c’est peu dire qu’elle est un des piliers de la très riche vie culturelle rennaise. Durant l’année, elle est à l’initiative ou se retrouve associée à pas moins de sept événements régionaux ou nationaux. Tous ont en commun la passion du cinéma documentaire. Elle ouvre le bal en septembre avec le festival Made in China, en partenariat avec l’Institut Confucius de Bretagne, lequel présente des films documentaires pas ou peu diffusés dans leur pays d’origine. En novembre, elle est l’un des quatre coordinateurs régionaux du Mois du documentaire. En février, elle permet à Rennes d’être la première des cinq villes en région à présenter les Étoiles de la Scam dans le cadre du Festival Vrai de Vrai.

En mars, arrive l’autre grand événement de l’année, le Festival Ré-elles (anciennement Docs au féminin) qui fête lui aussi ses vingt ans. En avril, le festival Des Histoires propose des rencontres autour du cinéma documentaire dans le quartier prioritaire de Maurepas, au nord de la ville. Chaque premier lundi du mois enfin, en partenariat avec le cinéma Arvor, Comptoir du doc propose une carte blanche autour d’une thématique et d’un film documentaire à une association, qui y répond par un autre film venu d’horizons divers -une fiction par exemple. Le mois de mai est celui du festival Images de justice, le seul en France à questionner le monde du droit par le biais du documentaire.

Explorer la justice, du « légitime » au « légal »

« Il y a eu des choses un peu similaires qui sont nées et qui ont disparu » explique Marianne Bressy, réalisatrice et directrice artistique du Festival. Une attention particulière est apportée aux rencontres avec les auteurs – ou à défaut avec un membre de l’équipe du film- car le cinéma documentaire a peut-être plus que tout autre genre la vertu de susciter échange et interrogations. « Le concept de justice fait peur, il est abstrait et mal défini. On n’a pas envie de s’y confronter » poursuit-elle. L’une des réponses qu’elle a données à ce constat est d’élargir la notion de justice, d’aller voir les à-côtés, en explorant les sphères plus ou moins contrastées du « légitime » et du « légal ».

La dimension éducative et citoyenne est évidente pour Marianne Bressy qui regrette que le droit soit une discipline réservée à l’Université. Ce double aspect est au cœur de la mission de Comptoir du doc, qui nous apprend à devenir des spectateurs de documentaire. Cette année, le festival Images de justice à inviter deux associations qui s’appuient sur la justice pour défendre des valeurs : la Quadrature du net et la Ligue des droits de l’homme. Son président, Patrick Baudouin, était membre du jury professionnel. Sa vice-présidente, Marie-Christine Vergiat, est intervenue sur la question de l’immigration et des politiques européennes, qui ont été au cœur de son engagement lors de ses deux mandats de députée européenne, de 2009 à 2019.

« Tout ce qui peut faire entrer l’extérieur en prison est indispensable » affirme Tiphaine Pedron, membre du jury professionnel et Directrice des politiques publiques et des partenariats du SPIP 35, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation du département. Comme la Ligue de l’enseignement, le SPIPa soutenu le festival dans la création cette année d’un jury des détenus. Ce dernier a récompensé le film de Rachel Leah Jones et Philippe Bellaïche, Léa Tsemel, avocate, un projet au long cours autour d’une juriste israélienne défenseuse des droits humains et des causes perdues.

De la Palestine à Mayotte en passant par l’Argentine, trois regards profondément humanistes

Dans un savant mélange d’images d’archives, de cinéma direct autour de deux affaires impliquant une femme et un enfant palestiniens, finalement condamnés à de lourdes peines, d’images retravaillées en cinéma d’animation pour ne pas flouter certains visages sans pour autant les dévoiler, ce documentaire qui a déjà reçu une Étoile de la Scam et un Emmy Awards à Los Angeles, joue avec les codes du film biographique, de la chronique judiciaire et de la fresque historique sur un conflit asymétrique et sans fin.

Le jury des étudiants – pour moitié en droit et pour moitié en cinéma – a récompensé pour sa part Malavoune tango de Jean-Marc Lacaze, qui suit un groupe de jeunes hommes à la dérive et leurs chiens dans une Mayotte crépusculaire. Le film résonne en effet douloureusement avec l’actualité, portrait d’un monde encore largement marqué par l’histoire de l’esclavage et de la colonisation, où l’un des protagonistes né sur le territoire français s’est vu refuser la nationalité et expulser vers les Comores, où il n’avait jusque-là jamais mis les pieds.

Le jury professionnel a pour sa part récompensé un documentaire argentin, La visita de Jorge Leandro Colas. « Ce film nous porte, a-t-il été dit lors de la remise du prix, dans les lointains de la province de Buenos Aires, à la marge de la société, à la marge d’une prison, à la limite hésitante du jour et de la nuit. Colas installe sa caméra avec délicatesse, pudeur et humanité dans les rangs de femmes et d’enfants qui viennent rendre visite, le temps d’un dimanche, à leurs hommes incarcérés. »

Pour la première fois enfin, le festival a accueilli à sa clôture la désopilante conférence Berryer – qui se tient ordinairement dans la capitale depuis 150 ans. Un jeune juriste s’y est livré à une allocution de quelques minutes sur un thème imposé, pour faire aussitôt l’objet des critiques aussi impitoyables que burlesques des douze secrétaires de la Conférence des Avocats du barreau de Paris, avant qu’un invité d’honneur à son tour ne tourne en dérision leurs arguments. Cette joute oratoire qui fait sortir un temps les avocats du monde des tribunaux était sans aucun doute la plus belle des conclusions pour un Festival qui entreprend courageusement d’extraire la justice du monde des spécialistes et d’en faire un objet de réflexion commune, qu’il ne s’agit pas de subir, mais de penser.

Pour aller plus loin :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne