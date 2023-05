Cannes 2023

Cannes 2023 : Hirokazu Kore-eda en un mot, un geste et un silence

Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda en un mot, un geste et un silence.

Texte par : Siegfried Forster

Connu pour sa fibre sociale et son fascinant style cinématographique, il figure parmi les plus grands cinéastes de notre époque. Lauréat de la Palme d’or en 2018 pour Une affaire de famille, en 2023 Hirokazu Kore-eda est de nouveau en compétition au Festival de Cannes avec Monster. Il est né en 1962 à Tokyo d’une mère cinéphile et d’un père hanté par ses expériences dans l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et son emprisonnement dans un camp de travail en Sibérie. Révélé au niveau international en 2004 avec Nobody Knows, Kore-eda a signé des chefs-d’œuvre comme Tel père, tel fils, sorti en 2013.