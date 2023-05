Reportage

États-Unis: un grand projet pour sauver et transformer la maison d'enfance de Nina Simone

Audio 01:28

La diva du jazz, Nina Simone, le 27 juin 1985 au Avery Fisher Hall (désormais David Geffen Hall) de New York. AP - Rene Perez

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nina Simone était l’une des grandes voix du jazz aux États-Unis et dans le monde, et elle inspire encore aujourd’hui. Au point qu’un groupe d’artistes, soutenu par des célébrités, espère sauver la maison d’enfance de la diva pour en faire un musée et un centre en sa mémoire. Une vente aux enchères pour réunir les fonds nécessaires s’achève ce lundi 22 mai.