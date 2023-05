Cannes 2023: le retour de Martin Scorsese avec «Killers of the Flower Moon»

Robert De Niro, à gauche, et le réalisateur Martin Scorsese à la sortie de la première du film « Killers of the Flower Moon », à Cannes, dans le sud de la France, le samedi 20 mai 2023. Scott Garfitt/Invision/AP - Scott Garfitt

Le retour de Martin Scorsese au Festival de Cannes après 37 ans d'absence. Le réalisateur de Taxi Driver et Le Loup de Wall Street revient avec ses deux acteurs fétiches, Robert de Niro et Leonardo di Caprio qu'il a filmés pour la première fois ensemble dans son nouveau film Killers of the Flower Moon.