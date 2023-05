Cannes 2023: «Anatomie d’une chute», Justine Triet est «obsédée» par l’homme qui tombe

Cannes 2023

« C’est le film où j’étais le plus libre. » Brillante, sa nouvelle œuvre, Anatomie d’une chute, est bien en marche pour la Palme d’or au Festival de Cannes. Née en 1978, à Fécamp, la réalisatrice française de Victoria et Sybil continue de se montrer comme une féministe engagée qui adore peupler ses films de femmes électriques, explosives, puissantes. Entretien avec Justine Triet sur les notions de la chute et de la réalité, la relation homme-femme, et la polémique autour d’Adèle Haenel.

RFI : Anatomie d’une chute, c’est l’histoire d’un couple, avec un fils presque aveugle, qui vit loin de tout à la montagne. Un jour, le mari est retrouvé mort. Votre film ne parle pas seulement de la probable chute de cet homme du premier étage, mais de la chute d’un couple et de la chute de toute une vie. À quel moment du projet est apparue cette idée de la métaphore de la chute ?

Justine Triet : Au tout début. Dès le début, j’ai été obsédé par l’idée d’un homme qui tombait. Au tout début est venue l’idée de prendre du plaisir de raconter autant la chute du corps, de façon technique, que de raconter la chute du couple. Cette image était au cœur au tout début du travail au script.

Très vite le doute s’installe autour du décès : accident, suicide, meurtre ? Tout au long du film, vous interrogez l’existence de la réalité à travers la restitution de l’évènement mortel, l’autopsie du corps, les experts de toutes sortes. Peut-on dire que dans cette enquête tout est construction et que la fiction chasse toute réalité ?

Je ne sais pas si la fiction chasse totalement la réalité, mais, le film montre comment on est en train d’écrire un scénario, une nouvelle fiction, pour pouvoir s’emparer du récit au tribunal. Deux vérités se dessinent, celle de la défense de l’accusée, Sandra [rôle troublant et écrit sur mesure pour l’actrice allemande Sandra Hüller, NDLR], et celle de la défense du défunt, Samuel [interprété par Swann Arlaud, NDLR]. Ces deux zones sont imprécises, inexactes, elles sont grossies comme une loupe qui grossirait la réalité. Donc, oui, c’est de la fiction. Pour cela j’adore les procès, parce que ce sont des lieux où l’on réinvente nos vies. Dans un procès, nos vies ne nous appartiennent plus, c’est un endroit où l’on délire sur la vie des gens.

La cécité du fils de 11 ans est au cœur du film. En même temps, cette cécité omniprésente ne concerne pas seulement le fils, mais d’une manière ou d’une autre tous les protagonistes. Chacun doit admettre à un moment ou à un autre qu’il n’aperçoit pas la réalité, mais qu’il construit sa réalité. Cela devient évident quand plusieurs personnes interprètent l’enregistrement sonore d’une dispute du couple de façon totalement opposée. L’enjeu de votre film est-il plus de l’ordre auditif que visuel ?

Au tout début de l’écriture, l’idée était vraiment que le son ait une importance très forte dans le film. Par définition, le son est un manque. Et quand il y a un manque, il y a forcément un fantasme. Cela fait travailler beaucoup plus l’imagination du spectateur. Moi, de manière très intime, je sais que les sons sont quelque chose de très important dans ma vie, beaucoup plus que les images. Dans ma vie quotidienne, j’écoute beaucoup plus les films que je ne les regarde. Avec le son, il y a un rapport à l’émotionnel, à l’émotif, à la confidence, à la preuve, à la vérité, que je trouve beaucoup plus fort. Dès le début, il y avait une recherche formelle très forte pour inscrire l’histoire dans un film qui ne serait pas juste un film de paroles… mais où le son aurait une place centrale au procès.

Le film raconte aussi un amour qui tourne mal, l’histoire d’un couple qui s’aventure à faire tout autrement : la répartition des tâches, la sexualité, la langue. L’Allemande Sandra et le Français Samuel se sont rencontrés en Angleterre et veulent créer dans leur vie commune en France un nouveau terrain d’entente en communiquant dans une langue étrangère, l’anglais. Et c’est dans cette langue qu’ils élèvent leur fils Daniel, interprété par Milo Machado Graner. Votre film, est-ce aussi la quête d’un Nouveau Monde, d’une nouvelle relation entre homme et femme ?

Quand j’écris et quand je travaille, je ne peux pas du tout me dire ça avant, c’est impossible. J’ai un rapport beaucoup plus plastique et instinctivement aux choses. En revanche, je ne vis pas de manière très conventionnelle et je m’inspire évidemment de ma manière de vivre. Mais, je n’ai pas l’impression de vouloir changer le monde. Je n’ai pas du tout envie que mon film soit un plaidoyer pour vivre comme-ci ou comme-ça. En revanche, je ne peux pas nier que le personnage principal, Sandra, impose sa façon de vivre qui n’est pas normée, qui est libre et qui essaie d’assumer une liberté. Et c’est forcément un combat. Même au procès, elle est jugée pour sa manière de vivre. C’est un couple atypique, mais je ne peux pas dire que c’est un moteur quand j’écris de me dire que je vais montrer une nouvelle manière de vivre.

La notion du haut et du bas est omniprésente dans votre film : entre la montagne et la vallée, entre les combles et la cuisine, entre la juge assise en haut et l’accusée restée debout en bas. Votre façon de filmer, souvent en plongée et contre-plongée, repose-t-elle sur le principe de la verticalité ?

Je reviens à ce que je disais au début, avec l’image du corps qui tombe, de la gravité… Je me suis beaucoup inspirée du générique de Mad Men qui me hante depuis dix ans. Nous avons vraiment cherché à styliser le film. Le film est composé comme un long interrogatoire. De la maison au tribunal, c’est une succession de scènes où les personnages sont questionnés. Par moment, ils sont questionnés à égalité, mais souvent dans des rapports de hiérarchie. Effectivement, cette notion du haut et du bas, cette obsession d’essayer de comprendre comment s’est passée la chute de l’homme, mais aussi celle du couple, est aussi incarnée de manière formelle par cette façon de filmer. On s’est beaucoup amusé à trouver la forme du film. C’est le film où j’étais le plus libre. Je me suis détachée de vouloir faire de belles images, j’étais dans un rapport beaucoup plus expérimental aux images.

Vous êtes membre du collectif 50/50 qui se bat pour l’égalité des femmes et des hommes dans le cinéma. L’actrice Adèle Haenel a annoncé de quitter le monde du cinéma, parce qu’elle n’y croit plus. Elle a dénoncé la complaisance de l’industrie cinématographique vis-à-vis des agresseurs sexuels et la collaboration du monde du cinéma avec « l’ordre mortifère écocide raciste ». Avez-vous toujours la conviction qu’il est possible de changer les choses de l’intérieur ?

Oui, j’ai cette croyance. Par rapport à Adèle Haenel, je trouve son attitude très belle. Je suis atterrie du lynchage sur les réseaux lors de ses apparitions. Je trouve cela d’une violence inouïe. L’engagement politique d’Adèle Haenel est très précieux et très beau. Après, moi, je pense qu’il est très intéressant de pouvoir travailler de l’intérieur. De pouvoir déconstruire les choses de l’intérieur. Je pense forcément à Godard. Jean-Luc Godard a eu de phases très violentes de ruptures dans son cinéma. À un moment donné, il s’est beaucoup plus politisé. Et il l’a inscrit dans son œuvre. Moi, j’ai envie qu’Adèle Haenel prenne une caméra et filme son engagement. J’ai envie qu’elle continue à être dans le paysage, parce que, pour moi, le cinéma n’est pas un endroit [fermé]… Évidemment, il y a un encrassement bourgeois évident dans une large part de cette industrie. Mais, il y a d’autres gens aussi. Je suis entourée de gens dont beaucoup n’arrivent pas à faire leur film et ils se battent pour que le cinéma continue et résiste. Du coup, je pense qu’il faut résister. Il faut produire des images politiques, inscrire son cinéma, et exister dans le cinéma. Après, je suis extrêmement touchée par les paroles d’Adèle Haenel et je pense qu’elles sont le reflet de beaucoup de gens dans la société et pas que dans le cinéma. Des gens qui ne peuvent plus de ce monde et qui veulent changer ce monde. C’est très fort qu’elle prenne cette place. Et j’espère qu’elle continuera à exprimer ses engagements aussi à travers la caméra.

