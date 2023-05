Cannes 2023: «Terrestrial Verses», un Iran de résistance et «l’oreille» d’Ali Asgar et Alireza Khatami

Cannes 2023

Des mots émouvants et la promesse d’une nouvelle forme de cinéma ont accompagné la première mondiale de « Terrestrial Verses » des réalisateurs iraniens Ali Asgari et Alireza Khatami au Festival de Cannes. Présenté en sélection officielle, leur film met en scène une dizaine de situations absurdes à travers une dizaine de personnes essayant de résister et de ne pas accepter un abus de pouvoir devenu visiblement la normalité dans l’Iran d’aujourd’hui. Entretien.

RFI : Depuis septembre dernier, depuis le début du mouvement « Femme - Vie - Liberté » en Iran, on entend beaucoup parler de la persécution, de l'oppression et de la censure des cinéastes iraniens. Êtes-vous surpris d'avoir pu présenter Terrestrial Verses (« Versets terrestres ») au Festival de Cannes ?

Alireza Khatami : Sommes-nous étonnés ?

Ali Asgari : Non, nous sommes plus excités que surpris. Nous sommes vraiment ravis d'être ici.

Alireza Khatami : Oui, nous sommes ravis d'être ici. Ils font ce qu'ils font. Nous faisons ce que nous faisons. Nous sommes des cinéastes. Nous réalisons des films. Et nous essayons de les montrer au public que nous trouverons.

À la première mondiale du film, vous avez expliqué qu'il y a toujours eu de la résistance en Iran, mais qu’il y a une nouvelle prise de conscience publique par rapport à la situation. Et que cette nouvelle situation nécessite « une nouvelle forme de cinéma ». Pourquoi Terrestrial Verses est-ce une nouvelle façon de faire du cinéma ?

Alireza Khatami : Si vous regardez ce à quoi nous sommes habitués dans le cinéma iranien, il s'agit principalement d'un cinéma réaliste et social avec une ambiance plutôt sombre. Je pense que ce n'est plus efficace pour raconter ce qui se passe. Nous voulions inviter les gens non pas à se pencher sur ces questions sociales, mais à en examiner les racines. Nous voulions inviter les gens à réfléchir à un niveau plus philosophique. Pour ce faire, nous avions besoin d'un cinéma libéré de « mon plan moyen », « ton grand plan », « mon plan moyen », « ton grand plan »... Nous avons dû enlever tous ces ornements. Nous voulons ramener le cinéma à l'os nu et voir ce que ce médium à l'os nu est capable de faire.

Une des scènes exclusivement filmées en plan fixe de « Terrestrial Verses », réalisés par les réalisateurs iraniens Ali Asgari et Alireza Khatami. © Siegfried Forster / RFI

Vous avez également affirmé que vous ne vouliez pas être la voix du mouvement, parce que le mouvement a déjà des voix, mais que vous vouliez être une « oreille ». Est-ce la raison pour laquelle les visages des coupables restent toujours hors champ ? Ils ne sont jamais devant la caméra, parce que vous voulez être une « oreille » ?

Alireza Khatami : C'est une très belle interprétation, mais nous avions de nombreuses raisons de ne pas vouloir filmer l'autre côté. Nous voulions montrer les individus et célébrer les personnes qui résistent et qui sont en constante négociation avec le pouvoir. Il suffisait d'une voix de l'autre côté pour créer ce sentiment d’un « Big Brother » qui essaie de gérer jusqu’au moindre détail les choses les plus élémentaires dans la vie de ses citoyens.

Vous montrez dans le film l'abus de pouvoir à tous les niveaux de la société : un père est empêché d’enregistrer le prénom choisi de son nouveau bébé, un autre subit un chantage quand il souhaite aller chercher son permis de conduire, une jeune femme est harcelée lors d'un entretien d'embauche, il y a le voile imposé pour la cérémonie scolaire, l’absurdité d’une autorisation de tournage qui tourne à la censure... C'est un peu Kafka à Téhéran. Tout le monde doit se sentir coupable sans savoir pourquoi. Et personne n'a vraiment de droits. Une élève réussit à résister à la pression, parce qu'elle possède des images compromettantes contre la directrice de l'école. Pour vous, les images sont la clé pour obtenir la liberté ?

Ali Asgari : Les deux jeunes filles, l'élève et la petite fille qui danse dans la boutique de vêtements, utilisent des images. La nouvelle génération se bat plus que les générations précédentes. Pour cela nous avons mis la nouvelle génération au début du film et ensuite, étape par étape, apparaissent les autres générations.

Une des scènes exclusivement filmées en plan fixe de « Terrestrial Verses », réalisés par les réalisateurs iraniens Ali Asgari et Alireza Khatami. © Siegfried Forster / RFI

Mais l'élève a uniquement pu résister, parce qu’elle avait des images compromettantes contre la directrice de l'école sur son téléphone.

Alireza Khatami : Il y a 20 ans, tout le monde disait : l'image est le pouvoir. Mais aujourd'hui, avec le deep fake et les nouvelles technologies, l'image n'est plus le pouvoir. Le pouvoir est dans la conscience. Le pouvoir, c'est une génération qui n'a plus peur. Ma génération a grandi avec la guerre. 8 ans de guerre. Cela a créé à l’intérieur de nous un sentiment de peur. La nouvelle génération n'a jamais vu cette guerre. La nouvelle génération a des revendications différentes. Leurs parents sont ma génération. Et nous étions des parents différents. Nous avons essayé de ne pas leur transmettre la peur. Aujourd’hui, c'est une génération courageuse et sans peur. Et elle est consciente du coût qu'elle doit payer. Et ils sont prêts à le payer. Le véritable pouvoir réside dans leur courage.

Dans le film, un homme exprime ses valeurs sous forme d’un poème tatoué. Des tatous visibles sur ses bras, sa poitrine, son dos… Une conscience inscrite pour toujours sur son corps. Ici, à Cannes, les actrices de votre film ne portaient pas le voile. Avez-vous l'impression que la nouvelle génération a dépassé le point de non-retour ?

Alireza Khatami : Nous défendons l'idée que les gens ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Dans le film, nous montrons les deux côtés de cet argument. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent porter ou non. Je ne veux même pas parler de ce que mes actrices ont porté aujourd'hui à Cannes. C'est leur choix, leur conscience. Nous n'en discutons pas vraiment. Nous pensons que chacun a le droit de choisir. C'est ce droit à la liberté qui nous a motivés de faire ce film.

Quel est pour vous le point le plus important de ce film ?

Ali Asgari : Pour nous, il était très important de parler de ce sujet d'une manière différente et sous une forme différente. Nous voulions faire un film différent des autres films iraniens que vous avez vus. C'est pourquoi nous avons choisi cette forme. Et c'est aussi pour cela que nous avons choisi l'humour dans le film. Nous ne voulions pas être tristes comme d'autres films, nous voulions simplement que les personnages soient actifs. Nous ne voulions pas de personnages passifs. C'était quelque chose de très important pour nous. Pour nous, il est très important que chacun ait le contrôle de son propre corps.

